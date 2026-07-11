Castrillón moviliza más de 300.000 euros en urbanismo para la construcción y reforma de viviendas el centro urbano y el entorno rural

La Junta de Gobierno Local de Castrillón ha desbloqueado en sus dos últimas sesiones de julio una batería de ayudas sociales y proyectos urbanísticos que movilizarán más de 325.000 euros en el municipio. Los acuerdos, adoptados por unanimidad, abarcan desde la financiación de actividades escolares hasta licencias de construcción y la rehabilitación de edificios.

La actividad urbanística concentra el mayor volumen económico de los acuerdos alcanzados. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la construcción de dos viviendas unifamiliares, una en Naveces con un presupuesto de ejecución material de 150.000 euros, y otra en Llodares valorada en 70.000 euros. Ambas licencias han llevado aparejadas sendas cesiones gratuitas de terreno al viario municipal para la mejora de los accesos públicos, sumando entre las dos parcelas un total de 263 metros cuadrados.

Asimismo, los expedientes de obra civil en el centro urbano incluyen la autorización a la comunidad de propietarios del Edificio Covadonga, en la calle Rey Pelayo de Piedras Blancas, para acometer una reforma integral de su fachada trasera y cubierta. Este proyecto de rehabilitación privada cuenta con un presupuesto estimado de 105.746 euros.

En el plano del bienestar social, los Servicios Sociales municipales validaron una nueva ayuda de emergencia destinada a sufragar un tratamiento oftalmológico por extrema necesidad para un vecino del concejo. De forma paralela, el Consistorio resolvió de forma favorable varias solicitudes de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, agilizando tanto nuevas concesiones definitivas y provisionales como la renovación de permisos vigentes.

En el ámbito educativo se aprobó la convocatoria anual de subvenciones para las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) y AFAS del concejo. El Ayuntamiento inyectará 10.000 euros a esta línea de ayudas con el objetivo de cofinanciar proyectos extraescolares enfocados en la formación, el ocio, la cultura y la conciliación familiar.

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Finalmente, el municipio servirá de escenario televisivo tras autorizarse el rodaje de varias secuencias de la serie documental de TVE "¡Cuánta guera!", en la que rostros famosos recorren escenarios reales para reconstruir la historia de sus antepasados durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. El programa grabará en diversos exteriores y calles de Pillarno en una iniciativa que busca promocionar el patrimonio histórico y los paisajes del concejo a nivel nacional.