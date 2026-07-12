Castrillón blinda el pinar de San Juan de Nieva frente a los incendios forestales

El Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha un plan de limpieza y gestión forestal en el pinar de San Juan de Nieva para proteger a los vecinos y a las industrias cercanas ante el riesgo de incendios. Las primeras obras ya se están ejecutando sobre el terreno y, de forma paralela, el consistorio ha sacado a concurso público una segunda fase para ampliar los trabajos a otras 8,67 hectáreas de pino marítimo.

El objetivo prioritario es adecuar una zona que históricamente carecía de mantenimiento. Al tratarse de un área donde la masa forestal linda directamente con viviendas y fábricas, los operarios están efectuando labores de retirada del exceso de vegetación y maleza acumulada para evitar que el fuego se propague con facilidad en caso de emergencia.

La nueva fase del proyecto, que da continuidad a la estrategia iniciada en 2024, incluye labores técnicas adaptadas al terreno. Se realizará una tala selectiva para reducir la densidad de los árboles –lo que impide que las llamas salten de copa en copa– y se podarán las ramas bajas hasta los tres metros de altura para cortar la continuidad vertical del fuego. Además, se limpiará el matorral del suelo combinando maquinaria pesada con desbroces manuales en las zonas de mayor pendiente, triturando los restos para que sirvan de abono natural.

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Todos los trabajos se realizarán bajo supervisión técnica y respetando los periodos de nidificación de las aves, así como las restricciones del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). La empresa adjudicataria se encargará de señalizar la zona en coordinación con la Policía Municipal y los técnicos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, garantizando la seguridad mientras Castrillón adapta su entorno natural para hacerlo más resistente al fuego.