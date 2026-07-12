Castrillón se viste de fiesta con tres focos de folixa, sabor y reencuentro familiar

Castrillón se convirtió este sábado en el epicentro festivo de la comarca. San Juan de Nieva, San Martín de Laspra y Coto Carcedo coincidieron en el calendario para llenar las calles de música, tradición, toneladas de buena comida y ganas de compartir. Vecinos y visitantes se volcaron en unas celebraciones que superaron todas las expectativas de asistencia, combinando grandes verbenas, espectáculos de magia, deporte y gastronomía.

San Juan de Nieva: magia e hinchables pasados por agua

En San Juan de Nieva el ambiente desbordó optimismo. Juan Requena, presidente de la asociación de vecinos, se mostró encantado ante la respuesta del público: "Ha venido más gente de la prevista". El gran acierto de la jornada fue apostar por un ambiente integrador que atrajo a familiares de los residentes, pero también a muchos afiliados del otro lado de la ría que se acercan para disfrutar de las fiestas.

El plato fuerte fue el espectáculo "Desequilibrado", a cargo de Pablo Picallo Circo, una propuesta de circo familiar con magia, malabares, clown y equilibrios, que destacó por ser "participativo para todo el mundo". A pocos metros, el aroma de una espicha con unas 120 raciones de jamón al corte, a cargo de Ramiro Caldevilla, abría el apetito antes de que la Orquesta New Fénix pusiera a bailar a todos.

Inés Fernández, vecina de San Juan de Nieva, disfrutó del ambiente mientras vigilaba a sus nietos. Para ella, las fiestas están siendo "muy guais", especialmente para los más pequeños gracias a los hinchables: "Se juntan muchas familias y los niños están encantados disfrutando de los hinchables acuáticos". Entre esos niños estaban sus nietos Carlos y Martina, de 7 y 9 años, quienes viven en Piedras Blancas, pero cuyas madres no dudaron en llevarlos a la fiesta para disfrutar al máximo.

San Martín de Laspra: el regreso a la esencia de los pueblos

El aroma a brasa y leña guiaba los pasos hacia San Martín de Laspra. Allí, el menú no dejaba lugar a dudas: una gran corderada popular con diez piezas de unos 14 kilos cada una para ofrecer más de un centenar de raciones. "El secreto es tener mucha paciencia", confesó Pablo Colas, encargado de la parrilla. Cinco horas de mimo al fuego, desde las tres de la tarde, para conseguir que la carne quede crujiente por fuera, tierna por dentro y que el hueso salga solo. Tras la sobremesa, la música del Grupo Dúo Marfil se encargó de poner el ritmo al baile de los vecinos.

Fieles a la cita aguardaban Manuel Gasalla, José Antonio Menéndez, David Álvarez y David González, "El de la Peral". Todos ellos de Piedras Blancas que repiten cada año en la parroquia vecina. "Hay que alimentarse bien, en fiestas se come genial y el cordero sale muy bueno", comentaba la cuadrilla de amigos.

Para otros, como Marta Anes, la cita es la excusa perfecta para reunir a la familia. Sentada junto a una docena de parientes, Anes se mostró más que satisfecha con la primera jornada festiva: "Estamos contentísimos de que venga tanta gente, cada año se animan más y vienen de todas partes". Para la vecina de Laspra, el encanto radica en la autenticidad de la romería: "Son fiestas súper tranquilas y divertidas que atraen a mucha gente. Estas fiestas son lo más parecidas a las que había antes en los pueblos".

Coto Carcedo: fútbol, costillas y una marea de espuma

Coto Carcedo no se quedó atrás y desplegó un gran ambiente. Tras una noche de viernes que tal y como aseguraron los vecinos reunió a cerca de 3.000 personas, el sábado volvió a cumplir con las expectativas en una jornada marcada por el deporte. Al mediodía se disputó el partido de solteros contra casados, con "amplia victoria de los solteros", mientras que en la final sub-10 se impuso "AMventanasymamparas" en los penaltis ante "Guerreros Z". Por la noche, el recinto fue una pista de baile gracias a las orquestas Cayenna y Grupo Premium.

En el prao de la fiesta, y al frente de la parrillada, estuvieron Miguel Ángel y Jairo Fernández García. "Para que quede el hueso suelto hay que echar horas", explicaban los cocineros, que tenían a su cargo unos 600 kilos de costillas y 400 de criollos.

La tarde combinó los torneos con la fiesta de la espuma. Román y Pablo Álvarez compartían el día con sus hijos: "Está genial. Por la mañana jugamos el torneo de fútbol y ahora toca refrescarse. Lo pasamos genial, comimos aquí el año pasado y este repetimos". Cerca, Yolanda Álvarez miraba a su hijo Nathan, de 8 años, que "estaba deseando disfrutar de la fiesta".

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La diversión dejó anécdotas como la de Toñi Jorge y Johanna Sebastian. Ambas acudieron con sus hijas para las atracciones, pero al final acabaron empapadas y disfrutando en la fiesta de la espuma. "Mola mucho", confirmaron. La experiencia fue tan positiva que a las madres, del AMPA del colegio Sabugo de Avilés, se les ocurrió una idea: "Organizaremos una fiesta de la espuma para recaudar fondos para la asociación".