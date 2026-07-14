En busca de más aguacates asturianos: hay ayudas de 670.000 euros para emprender en la zona rural a través de plantaciones como las del "oro verde"

La plantación de Aguacates Principado de Llodares, en la parroquia castrillonense de Quiloño, se ha convertido en el reflejo de cómo la diversificación agrícola transforma el campo asturiano. Durante la visita a esta explotación de casi 10 hectáreas —un cultivo que el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, calificó como "una producción que hace probablemente 10 años sería impensable que la pudiéramos tener en Asturias"—, el Principado recordó que mantiene abierta una convocatoria de 678.000 euros para proyectos en zonas pesqueras a través de los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP).

Estas subvenciones, financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), pueden solicitarse hasta el próximo 20 de julio. Las ayudas buscan favorecer la creación de empleo y el desarrollo sostenible en el litoral asturiano, apoyando proyectos que van desde la modernización de cofradías hasta propuestas de emprendedores locales que dinamizan los municipios costeros.

Por la izquierda, Anselmo Rodríguez, Marcelino Marcos y David Álvarez, en la plantación de aguacates de Castrillón. / Christian García

El recorrido del consejero por Castrillón y la vecina comarca del bajo Nalón ha servido este martes por la mañana para comprobar sobre el terreno el impacto de estas inversiones públicas. En la comitiva institucional participaron la Directora General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, María Begoña López, junto a representantes locales, como la concejala de Turismo de Castrillón, Marian Carbajal, y el concejal socialista del mismo concejo, José Luis Díaz. También se sumaron a la visita alcaldes de la comarca del Bajo Nalón como David Álvarez, alcalde de Pravia y actual presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Bajo Nalón, el regidor de Soto del Barco, Juan Manuel Lozano, y Antonio Sánchez, gerente del Grupo.

Durante la visita, Marcos puso en valor el esfuerzo de los promotores de estas iniciativas, a las que definió como "pequeñas actuaciones donde la gente realmente arriesga su patrimonio". Entre los proyectos visitados destacan la propia plantación de aguacates (que recibió una ayuda de 134.000 euros), un bar-tienda (94.730 euros), un catering impulsado por un pescador (148.000 euros) y las mejoras de eficiencia energética en la Cofradía de San Juan de la Arena (180.000 euros).

Lucha contra el despoblamiento y liderazgo hortofrutícola

Durante la jornada, que coincide con el 25 aniversario del GDR Bajo Nalón, el consejero reivindicó el modelo asturiano de gestión de fondos europeos como herramienta clave frente al reto demográfico. "Asturias es un ejemplo en cuanto al porcentaje de ayudas que se destinan: más del 25% de los fondos FEADER van a desarrollo rural", subrayó Marcos, que señaló que esta inversión "es la vía para seguir luchando contra el despoblamiento y diversificar económicamente las zonas rurales".

Plantación de aguacates en Llodares. / Christian García

El Consejero también destacó la vocación agraria del Bajo Nalón, apuntando que se trata de "la comarca que tiene más proyectos vinculados a la agricultura y a la hortofruticultura de todos los grupos de Asturias". En sus 25 años de trayectoria, este grupo de desarrollo local ha gestionado 24,2 millones de euros en ayudas públicas, lo que ha permitido respaldar 526 proyectos y movilizar una inversión total superior a los 54,5 millones de euros en la zona.

Un cultivo del sur adaptado al clima del norte

Detrás de este proyecto pionero de aguacates se encuentra Anselmo Rodríguez, un profesional de trayectoria forestal y agrícola que comenzó a gestar la plantación entre 2020 y 2021. Tras viajar a Andalucía para formarse en viveros de Málaga y Granada, se lanzó a la aventura con un ensayo inicial de unos 260 árboles en 2022. Hoy, la explotación se extiende a lo largo de nueve hectáreas y media de terreno.

Aunque la producción actual es todavía experimental y se distribuye principalmente entre conocidos para testar el producto, el objetivo es salir al mercado a medio plazo. El gran reto para Rodríguez ha sido adaptar un cultivo típicamente mediterráneo a las condiciones del Cantábrico. "Todos los conocimientos que hay por el sur son muchos, pero no todo lo de allí vale aquí. El clima cambia, la fertilización y el riego son distintos, y también los tiempos de producción", explicó el productor.

Aguacates creciendo en la plantación castrillonense. / Christian García

Esta diferencia climática, lejos de ser un obstáculo, se presenta como una oportunidad estratégica para el campo asturiano. Al madurar más tarde que en el sur de España, el aguacate del norte puede entrar de forma escalonada en los puntos de venta. "Esto nos viene bien, porque permite dar una continuidad al mercado nacional en la recepción de la fruta", señaló Rodríguez.

Respecto a la comercialización, el promotor reconoció que el mercado local es maduro pero exigente, especialmente ante la fuerte competencia exterior. "Viene producto de Sudamérica que tira los precios por las condiciones laborales que tienen allí, pero nosotros tenemos que mantener nuestra identidad y la calidad, que es lo que tiene que valorar el consumidor final", reivindicó el productor, que detalló que el perfil que mejor acoge este cultivo local es el consumidor joven y concienciado con la alimentación saludable, que valora las propiedades de lo que ya se considera un "superalimento" cultivado a pie de casa.

EL GDR Bajo Nalón cumple 25 años

El Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón (GDR) ha cumplido 25 años desde su creación y se ha consolidado como agente clave para coordinar y promover iniciativas de impulso económico en la comarca. Fruto de ese esfuerzo, ha gestionado 24,23 millones en ayudas de los programas de pesca y desarrollo rural con los que se han apoyado 526 proyectos que han movilizado una inversión superior a los 54,5 millones.

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El trabajo desarrollado por el GDR Bajo Nalón ha contribuido a fortalecer sectores estratégicos de la comarca, impulsar la actividad económica y favorecer un modelo de desarrollo basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos locales y la colaboración entre los distintos agentes del territorio.