Educación defiende que hace "todo lo posible" para solventar las numerosas bajas de la escuela infantil El Texu de Castrillón

La falta de personal en la escuela de educación infantil El Texu, en El Villar (Castrillón), ha obligado a la Consejería de Educación a justificar su gestión ante la creciente indignación de las familias. Tras las movilizaciones de las familias este lunes para denunciar que la falta de personal compromete la seguridad de las aulas, la consejería de Educación defiende que se está actuando con la mayor celeridad posible. Desde la administración regional se aseguró que la administración está realizando "todo lo posible" para solventar la situación y movilizar sustituciones ante las ausencias actuales del centro.

Según explicaron desde Educación, la plantilla del centro se está reforzando de forma progresiva. Este martes la escuela ha operado con seis Técnicos de Educación Infantil (TEI) además de la directora —quien ya se ha reincorporado tras ausentarse para realizar exámenes de oposición—. Asimismo, el Principado prevé que este miércoles se sume una nueva TEI a las aulas. Desde el departamento insisten en que no hay inacción ante las ausencias, sino que se realizan gestiones constantes para cubrir un cuadro de personal que arrastra entre cuatro y cinco bajas médicas y una plaza liberada por motivos sindicales.

Sin embargo, las familias afirmaron que, tras ponerse en contacto con la Consejería, esta respondió alegando dificultades para solventar la situación. La presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), María Fernández, señaló que, al ponerse en contacto con la Consejería para exigir soluciones, desde el organismo les comunicaron que les resultaba "muy complicado" cubrir las vacantes porque realizan los llamamientos y los candidatos de la bolsa de empleo no responden al teléfono o rechazan las ofertas de incorporación.

Para el colectivo, esta explicación de la administración resulta "inaceptable". Según denunció la presidenta de la AFA, la situación evidencia una "total falta de planificación" por parte de la Consejería de Educación, ya que, tal y como sostiene la asociación, varios de los permisos parentales y sindicales que ahora mismo están sin cubrir ya se encontraban aprobados formalmente desde hace dos meses.

Aulas bajo mínimos y problemas de conciliación

Las familias, durante su concentración, señalaron que las explicaciones de la administración no solucionan el impacto real dentro de las aulas. La ausencia de la obligatoria "pareja educativa" —dos docentes por grupo— obliga, según denuncia el colectivo, a que una única educadora asuma en solitario ratios muy elevadas para la etapa de cero a tres años. Actualmente, los datos que maneja la AFA de El Texu sitúan a una sola profesional a cargo de grupos de ocho bebés en el ciclo de cero a un año, trece alumnos en el de uno a dos años, y hasta dieciocho menores en la franja de dos a tres años, en un mes en el que el centro mantiene una asistencia del 80% de su alumnado.

Esta merma de personal ha acabado por recortar los servicios de la escuela. Ambas partes coinciden únicamente en el hecho de que la escasez de trabajadoras obligó a aplicar un recorte de media hora en el horario de salida del centro durante el lunes y el martes, adelantando el cierre habitual de las 17:00 a las 16:30 horas debido a la imposibilidad de atender con seguridad el servicio de meriendas.

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Desde la asociación advirtieron de que esta medida perjudica directamente la conciliación y temen que, de no realizarse una cobertura real de las seis vacantes de forma estable, el inicio del próximo curso en septiembre sea aún más caótico ante la marcha de la actual directora interina y la persistencia de las bajas de larga duración.