De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo

Salinas se prepara para vestirse de fiesta en cuatro días repletos de música, tradición y ocio para todas las edades. La localidad celebrará sus fiestas grandes del 16 al 19 de julio con un programa organizado por la asociación de vecinos de Salinas y el Ayuntamiento de Castrillón, que concentrará la actividad entre el patio del Parvulario y el recinto del antiguo instituto.

El arranque festivo tendrá lugar el jueves 16 de julio con una verbena a cargo de DJ Pablo Aguila. La música en directo ganará fuerza el viernes 17 a partir de las 23.30 horas en el patio del Parvulario con la actuación de Flaco Rodriguez, galardonado con el Premio Amas 2026, cuya presentación dará paso a la sesión nocturna comandada por los DJ's Narci y Saul.

El fin de semana mantendrá el ritmo alto en el mismo escenario. La noche del sábado 18 volverá a encenderse a las 23.30 horas con el concierto de NaNa Rock, al que seguirá el set musical de Dj Fede Gonsua.

Las celebraciones concluirán el domingo 19 con el tradicional Día del Socio, que acogerá el reparto del bollo y el vino en el patio del Parvulario durante una sesión vermut amenizada con música. De forma paralela, el recinto del antiguo instituto mantendrá actividad diaria durante todos los festejos con las atracciones infantiles y un mercado, destacando el domingo como Día del Niño con precios reducidos en las atracciones.

Concentración de motos clásicas

El motor también sumará su propio atractivo a las jornadas festivas el sábado 18 de julio con la celebración de la IV Concentración de Motos Clásicas Salinas, organizada por AVA Salinas y con la colaboración municipal. Los participantes están convocados a las 10.30 horas delante de la iglesia de la localidad para iniciar la salida oficial a las 12.00 horas, momento en el que arrancará una ruta guiada de unas dos horas y 55 kilómetros por Castrillón y los concejos limítrofes, con una parada técnica en el Bar la Taberna de San Román de Candamo.

Noticias relacionadas

Tras el recorrido, la jornada sobre ruedas se trasladará al Hotel Arias Aeropuerto para disfrutar de una comida con un menú a base de arroz meloso con rape y gambas, codillo guisado o bacalao a la vizcaína, coronado con tarta de chocolate. La cita cerrará con un sorteo de regalos y la entrega de obsequios de participación. La inscripción a la ruta tiene un coste de 5 euros para quienes no se queden al almuerzo, mientras que el cubierto completo es de 30 euros para socios de la AVV Amigos de Salinas y de 35 euros para no socios, gestionándose mediante transferencia previa al número de cuenta de la asociación al no admitirse pagos por Bizum.