Castrillón se viste de gala para la final del Mundial: pantalla gigante y fiesta total para empujar a España hacia su segunda estrella mundial

Este domingo, la Plaza de Europa de Piedras Blancas se convertirá en el epicentro de la ilusión asturiana para empujar a la Selección Española en su asalto a la gloria frente a la Argentina de Leo Messi. Una pantalla gigante de 6 x 2 metros presidirá el corazón de la capital de Castrillón, que ya está lista para vibrar con un duelo de titanes que promete paralizar el país.

El ambiente de la gran final se empezará a masticar mucho antes de que el balón eche a rodar. Desde las 20.00 horas, un DJ encenderá los ánimos de la afición en la plaza, calentando motores para el pitido inicial programado a las 21.00 horas. La música y la pasión irán de la mano, ya que la fiesta musical se prolongará también durante una hora extra tras el desenlace del encuentro, con la firme esperanza de que sirva para celebrar el título mundial.

Para que la fiesta del fútbol se viva en cada rincón, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial que sacará la emoción a las calles. Los establecimientos de hostelería del municipio tienen luz verde para instalar pantallas en sus terrazas y exteriores, asegurando que nadie se pierda un solo regate. Además, la persiana de los locales podrá estirarse una hora más de lo habitual, permitiendo que la noche se alargue hasta las 03.00 horas en una jornada dominical que aspira a ser histórica.

El camino de los gigantes

La selección de Luis de la Fuente se planta en esta última batalla tras firmar un torneo impecable, donde el juego coral y la verticalidad alcanzaron su máxima expresión en la victoria por 2 a 0 contra la gran favorita del torneo, la Francia de Kilian Mbappé. La Roja, actual campeona de Europa, ha firmado un torneo casi impoluto (todo victorias excepto un empate y un único gol en contra) y llega a la final con Lamine Yamal como gran figura individual. Junto al barcelonista, figuras como Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Dani Olmo o Mikel Oyarzabal completan un plantel que no sólo buscará bordar la segunda estrella en el escudo, sino colocar a España en el grupo de las mejores selecciones de la historia.

En el lado opuesto emerge la siempre competitiva albiceleste, el actual campeón del mundo y bicampeón de América que ha sabido sufrir y madurar cada eliminatoria. Bajo la eterna batuta del mejor jugador de la historia, un Leo Messi que sigue dando muestra de su magia, los argentinos llegan a la final tras un agónico 2 a 1 contra Inglaterra, con una nueva remontada de infarto en los últimos minutos para dejar claro que la Tricampeona solo tiene un objetivo: que el heredero de Maradona reclame de nuevo su trono.

Un templo imponente, música de masas y un palmarés para la eternidad

El escenario del épico partido será el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, un recinto con capacidad para más de 80.000 espectadores. Como novedad histórica en los mundiales, el descanso del partido emulará el formato del Super Bowl con un colosal espectáculo en el medio tiempo que reunirá sobre el escenario a estrellas de la talla de Coldplay, Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS.

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Más allá del espectáculo, lo que se dirimirá sobre el césped estadounidense será pura historia del fútbol: si España sale triunfadora, bordará con orgullo su ansiada segunda estrella, igualando a Francia y Uruguay en el palmarés moderno. Si, por el contrario, la albiceleste impone su ley, conquistará su cuarto cetro mundial —el segundo consecutivo de la era Messi— alcanzando a Alemania e Italia y a tan solo uno de la pentacampeona, Brasil.