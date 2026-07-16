El PSOE de Castrillón traslada a Barbón su plan para recuperar la Alcaldía

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Castrillón, Iván López Reguero, se ha reunido esta mañana con el presidente del Principado de Asturias y líder de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, al que ha trasladado su proyecto político basada en la atención a la vida cotidiana de los vecinos, su experiencia como edil del gobierno y la oposición frente a lo que tilda de "desidia crónica" del gobierno del PP.

López Reguero aprovechó la reunión con Barbón para hacer autocrítica. Habló del pasado en el seno del PSOE de Castrillón en el que reconoció que los socialistas castrilloneses estaban "más dándose tortazos internos que arreglando los problemas de la sociedad". Aseguró que eso es una "lección aprendida" y que forma parte del pasado, sin embargo, el también portavoz municipal del PSOE observa que "esos problemas internos es lo que le está ocurriendo ahora al PP" El cabeza de lista del PSOE de Castrillón expresó que su relación con los miembros de la Corporación municipal "es buena" aunque destacó especial afinidad con IU, todo ello sin descartar que el objetivo del PSOE es gobernar en solitario a partir de las próximas elecciones de mayo.

López Reguero habló de su experiencia como edil en el gobierno y la oposición. Recordó su etapa como concejal de Obras. "He estado en los dos escenarios, gobierno y oposición, y eso nos permite tener el termómetro real de lo que siente y necesita la ciudadanía", subrayó. El diagnóstico que el candidato socialista hace de los últimos tres años de mandato del PP en Castrillón es "un desastre" caracterizado por "la dejadez, la falta de inversión, semáforos cayéndose y obras paralizadas". López incidió en el cierre del centro cultural Valey de Piedras Blancas desde hace más de dos años.

Una de las cuestiones que López trasladó a Barbón que su plan de gobierno no se centrará en grandes promesas, sino en el día a día. "Tenemos que ir a las pequeñas cosas: al mantenimiento y a sostener a todo nuestro tejido asociativo", ha explicado el socialista. Según el candidato, agrupaciones vecinales, coros y entidades deportivas se encuentran "completamente abandonadas y aburridas de un gobierno del PP que no las escucha".

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López Reguero también se dirigió a la militancia socialista de Castrillón a la que trasladó su "ilusión y profundo agradecimiento" por haberle apoyado en su candidatura que busca "recuperar la Alcaldía para devolver al concejo la atención, el diálogo y los servicios públicos perdidos".