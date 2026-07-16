Reparar la tecnología para reparar vidas: el pionero taller de empleo verde que echa raíces en Castrillón

La empresa de inserción Riquirraque Emaús clausuró este jueves, en Piedras Blancas, el primer taller RAEECircular, una iniciativa de formación y empleo verde respaldada por la Fundación EDP. El proyecto no solo ha instruido a personas en situación de vulnerabilidad, sino que se traducirá de forma inmediata en la contratación de dos de los alumnos para la nueva línea de recuperación de residuos electrónicos en Castrillón.

El acto, celebrado en la nave de la entidad, sirvió para entregar los diplomas a los alumnos que completaron las 120 horas de formación teórica y práctica. Los participantes se especializaron en la identificación, desmontaje, reparación y preparación para la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), además de recibir formación en economía circular y habilidades para la búsqueda de empleo.

Durante la apertura del acto, la directora de Riquirraque Emaús, Iris Martín, destacó la importancia de haber podido sacar adelante este taller pionero: "No había nadie en Asturias que lo hiciera y no se encontraba manera de lograr formar a la gente en este ámbito". La directora señaló también que el proyecto fue posible gracias a la alianza con la Fundación EDP, a través de su convocatoria de Energía Solidaria, lo que les brindó una "gran oportunidad para invertir en las herramientas necesarias" y "visibilizar el compromiso compartido" de ambas entidades con la economía circular.

Como resultado directo de esta colaboración, EDP financiará un contrato laboral de seis meses para dos de los alumnos participantes en la formación, quienes trabajarán en la nueva línea de preparación para la reutilización de RAEE que acogerá el concejo de Castrillón.

En este sentido, Juan García Ovies, director de la Fundación EDP, mostró el orgullo de la entidad al respaldar un proyecto que impulsa el desarrollo sostenible "a través de actividades ligadas a la transición energética justa", y subrayó que en este nuevo modelo de producción y consumo "es necesario que nadie se quede atrás". Como símbolo visual de esta filosofía, Ovies hizo referencia al propio atril utilizado en el acto, construido con una vieja mesa de mezclas y dos altavoces: "El ejemplo perfecto de la economía circular".

De taller piloto a certificado oficial

Para lograr estos objetivos, el taller necesitó un diseño formativo sólido. De las 14 personas que iniciaron este itinerario, un total de nueve lograron completar con éxito la formación. Alberto Fernández, coordinador de RAEECircular y técnico de medio ambiente, explicó que el reto de este taller piloto era "encontrar nuevos itinerarios formativos que permitan a personas en situación de vulnerabilidad social acceder a nuevos nichos de empleo en sectores emergentes".

"Esperamos que el flujo de entrada de residuos siga a buen ritmo y que en un futuro la productividad nos permita dar la oportunidad de empleo a más personas", apuntó Fernández. De hecho, la ambición de Riquirraque es que este taller sea solo el punto de partida para una estructura más estable. "Nuestra intención es que esta prueba piloto se convierta en un certificado de profesionalidad homologado y oficial", confirmó el coordinador, detallando que ya se han iniciado las gestiones administrativas para facilitar una salida real y cualificada al mercado laboral.

Nuevas perspectivas sobre los residuos

El éxito de esta formación se reflejó en historias como la de la avilesina María del Mar Sánchez, una de las graduadas que reconoció que el taller le ha abierto un mundo totalmente nuevo. "Ha sido una experiencia que me ha llenado mucho. No había tocado un destornillador en mi vida y aquí he aprendido a valorar cuándo algo sirve para darle una segunda vida", explicó.

Para Sánchez, el curso ha cambiado incluso su mentalidad y la de su entorno sobre el consumo: "Antes de empezar el cursillo yo misma desconocía estas opciones. Hay muchísimas más posibilidades para un objeto de las que la mayoría cree. Ahora esto es una puerta más para encontrar trabajo y, ojalá, ser una de las contratadas".

Segunda fase: "Café Repairs" y recogida solidaria

El proyecto no se detiene con la entrega de diplomas. Tras el periodo estival, RAEECircular iniciará su segunda fase, enfocada en la concienciación ciudadana, ya que, tal y como advirtió el equipo técnico, en una sociedad plenamente digitalizada "cada vez generamos más residuos de este tipo y la sensibilización es fundamental".

Para hacerle frente, Riquirraque lanzará una campaña autonómica de recogida solidaria de aparatos electrónicos en colaboración con los ayuntamientos, complementada con charlas y actividades como los "café repairs": encuentros grupales donde los ciudadanos podrán llevar sus aparatos estropeados para aprender a repararlos. Esta acción se sumará a los servicios ya existentes de la entidad, como el de recogida a domicilio de material electrónico que ya realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés para su posterior reacondicionamiento y reutilización.

Éxito de la colaboración pública y privada

La iniciativa pudo salir adelante gracias a la implicación de los ayuntamientos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, cuyos servicios sociales colaboraron activamente en la difusión del curso y en la selección de los participantes. Durante la clausura, los representantes municipales quisieron dejar constancia de su apoyo a la iniciativa. Nuria González-Nuevo, concejala de Castrillón, calificó el proyecto de "redondo y perfecto" y reiteró el compromiso de su concejo con Riquirraque: "Nada hace más posible un proyecto de vida que un trabajo".

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En la misma línea, el edil avilesino Juan Carlos Guerrero elogió la constancia de la organización: "Lleváis años hablando de economía circular. Habéis dejado claro que no es una moda, es lo que el mundo necesita". Además, puso en valor la alianza tejida: "Cuando creamos estas redes de colaboración público-privada, somos más fuertes". Al acto de clausura, que sirvió para escenificar esta suma de fuerzas en favor de la inclusión y el desarrollo sostenible en Asturias, también asistieron la concejala de Corvera, Patricia Suárez, y la edil de Avilés, Ana Purificación Solís.