El PP de Castrillón, tras la reunión de Barbón con el candidato socialista: "Es impresentable y de un sectarismo mayúsculo"

"Impresentable, de vergüenza ajena y de un sectarismo mayúsculo". La reunión de esta semana entre el próximo candidato a la alcaldía de Castrillón por el PSOE, Iván López Reguero, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha gustado en el seno del gobierno local. Y esto ha sido así porque denuncian que el máximo mandatario autonómico "no ha tenido a bien recibir al Alcalde (Eloy Alonso) para tratar los principales problemas del municipio a pesar de que se le solicitó en reiteradas ocasiones". "Es penoso, e indica la categoría del candidato del PSOE, que precisa reunirse con el presidente del Principado para sacar una foto e intentar potenciar su imagen, cuando está deteriorada por la incompetencia que demostró durante el mandato anterior en el equipo de gobierno y por ser un colaborador complaciente y necesario en la marginación presupuestaria y de todo tipo en la que el Principado ha tenido Castrillón durante estos tres años", cargan desde el PP.

El gobierno local tila de "sectarismo mayúsculo" que "no se tenga la mínima lealtad institucional y no se reciba al Alcalde del séptimo municipio por población de Asturias por parte del señor Barbón". "Esto ya se ha demostrado fehacientemente con la marginación presupuestaria y la marginación al Alcalde de nuestro concejo, así como la inutilidad que demuestra en su mandato como Presidente del Principado. Cuestiones como el suelo industrial en Castrillón, la ronda de circunvalación de Piedras Blancas y otros importantes proyectos como el centro de salud, que han sido totalmente marginados de los presupuestos desde que llegó el partido popular al gobierno en Castrillón, no pudieron ser tratados con el presidente del Principado por el Alcalde porque no se ha dignado ni siquiera a contestar la petición de una reunión", ahondan los populares.

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Uno de los aspectos que trataron López Reguero y Barbón en su encuentro fue el cierre del Valey desde hace más de dos años. Sobre este asunto, los populares defendieron que "la situación de deterioro de este edificio fundamentalmente es debida a la negligencia de los gobiernos municipales de izquierda, que no denunciaron y reclamaron en cuanto se empezaron a producir problemas en la cubierta y en otras instalaciones por deficiencias en la construcción". "Eso se va a demostrar próximamente, con un informe técnico en el que se demuestra que la mayor parte de los problemas del Valey devienen de los defectos de la construcción que los gobiernos de izquierda no reclamaron en su día", sostienen.