Un estudio cuantifica en 1,6 millones de euros las reparaciones necesarias para reabrir el Valey de Piedras Blancas

Un informe encargado por el Ayuntamiento de Castrillón para evaluar las deficiencias del centro cultural Valey, clausurado desde hace dos años, cuantifica las reparaciones necesarias para su reapertura en 1,6 millones de euros. De acuerdo con un estudio elaborado por Hueso Arquitectos por encargo del gobierno local, la mayoría de los problemas estructurales y de ejecución que padece el edificio están relacionados con su construcción, hace ya 15 años. A estos problemas hay que sumar los daños generados por las inundaciones durante las últimas obras de renovación de la cubierta y el sistema de climatización, en 2024. El edificio cultural de Piedras Blancas, inaugurado en 2011, supuso en su día una inversión de 7,5 millones de euros, de los cuales tres fueron financiados por el Principado. “Estos daños, que en muchos casos eran evidentes, como las goteras que aparecieron al poco de inaugurarse, no fueron reclamados ni solventados por los anteriores gobiernos de izquierdas”, acusan desde el actual equipo del gobierno, del PP.

Una vez hecho el diagnóstico de los múltiples defectos que llevaron a cerrar el centro cultural en 2024, la prioridad para el Ayuntamiento es su reapertura. La intención del gobierno local es financiar estos trabajos mediante un plan plurianual, para el que se efectuarán varias modificaciones presupuestarias (en las actuales cuentas no hay partidas concretas para estos trabajos, dado que en el momento de su aprobación no estaban contemplados). Mientras esto se consigue, y con la intención de poner al servicio de los vecinos el equipamiento lo antes posible, Castrillón pretende hacer una reapertura del centro por fases.

El PP denuncia que las obras de reparación de la cubierta y del sistema de climatización de 2024 "fueron heredadas del mandato anterior". El gobierno saliente, detallan los populares, firmaron el contrato para ejecutar esa actuación en la cubierta tras las elecciones de mayo de 2023, en la que se produjo un cambio en el ejecutivo local. El plan inicial municipal pasaba por ejecutar la renovación del sistema de climatización en el otoño de ese año. Sin embargo, los populares decidieron posponer estas labores a verano, para evitar que las precipitaciones retrasasen los trabajos. Pero todo salió al revés. El inicio de los trabajos coincidió con una racha de fuertes precipitaciones que ocasionaron los citados daños en el Valey. A eso se sumó, denuncia el gobierno local, "una mala ejecución de los trabajos encargados". Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió no recepcionar (aceptar de manera oficial) la obra.

Asimismo, la auditoría técnica encargada por el gobierno local señala también que las filtraciones de agua en la cubierta y el escenario del Valey han sido constantes desde su construcción. También que el revestimiento exterior de acero corten se ha visto afectado por la acumulación de agua y la oxidación. Precisamente, y ante el riesgo inminente de desprendimiento de la estructura metálica de la fachada, el Consistorio ordenó la retirada urgente de estas placas en la cubierta y en el acceso al montacargas. En cuanto al origen de las humedades, el estudio señala que se deben a filtraciones causadas por una "deficiente impermeabilización de la cubierta", la cual quedó sin proteger en la intervención de 2024. Estos daños, alertan, comprometen la habitabilidad del edificio y lo vuelven "insalubre", justificando su cierre al público.

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"Somos los primeros en lamentar este cierre obligado del Valey, pero en todo este tiempo hemos defendido los intereses municipales y seguiremos haciéndolo, así como de todos los castrillonenses, no como los sucesivos gobiernos de izquierdas que no actuaron en su día reclamando en periodo de garantía a todos los desperfectos constructivos y sus derivadas", señalan desde el PP, que al tiempo que defienden que durante la clausura del equipamiento el concejo ha mantenido una programación cultural "completa, intensa e innovadora por todo el municipio".