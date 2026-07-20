Castrillón invertirá más de 52.000 euros en acondicionar la senda fluvial del Agüil, entre Salinas y Piedras

El Ayuntamiento de Castrillón invertirá más de 52.000 euros para renovar los puentes y el tramo central de la senda fluvial que atraviesa el bosque del Agüil, entre Piedras Blancas y Salinas. Así lo ha anunciado el gobierno local, en manos del PP, para acometer la renovación integral de la pasarela de la senda fluvial con el fin de garantizar la seguridad ciudadana. Según abundan desde el consistorio, los técnicos inspeccionaron recientemente el entorno de la senda fluvial y detectaron un "deterioro significativo" en el tramo de la senda comprendido entre sus dos puentes. Para dar una solución definitiva, el Gobierno municipal ha redactado una memoria de actuación con una partida económica prevista de 52.100 euros.

Además, el gobierno local ha solicitado a la consejería de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto en la reparación urgente del acueducto de Las Meruxeras, que está precintado por razones de seguridad el pasado mes de mayo por riesgo de derrumbe. Este acueducto forma parte de la senda verde del agua. Según detallaron desde el Ayuntamiento, existe un deterioro estructural de la pasarela peatonal sobre ese acueducto. La administración local ya ha remitido el expediente técnico y un informe al Principado con la esperanza de solucionar este asunto a la mayor celeridad posible. La consejería de Medio Ambiente, detallan desde Castrillón, ha confirmado la recepción de la documentación técnica y confía en que atienda la esperada rehabilitación integral de Las Meruxeras

El gobierno local detalló a continuación que el plan de acondicionamiento de la red verde municipal se completa con las actuaciones proyectadas en la senda Costa Norte a través de la Mancomunidad Comarca Avilés y enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística. Se trata de dos actuaciones. La primera se centra en la mejora del firme y drenaje del tramo entre la playa del Reguero y el playón de Bayas y la segunda tiene por objetivo la renaturalización y construcción de un nueva área recreativa en el observatorio de Bayas.

La primera cuenta con una inversión de 192.741,17 euros para rehabilitar el pavimento, renovar la señalización y mejorar la evacuación de aguas a lo largo de más de tres kilómetros, bajo criterios de mínima afección en la Zona de Especial Conservación, de la Red Natura 2000. La segunda, prevé ejecutar un proyecto de integración paisajística y recuperación del acantilado en el espacio que ocupa el antiguo observatorio de aves con un presupuesto de 48.282,65 euros y tres meses de ejecución. Esa intervención consistirá en la retirada de los elementos más degradados para eliminar riesgos, la plantación de flora autóctona y la instalación de mobiliario ecológico para crear un nuevo espacio de esparcimiento sostenible.

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Además, las tareas ordinarias de conservación, siega y acondicionamiento en los parques y espacios verdes municipales continúan desarrollándose de forma regular a través de la concesionaria FCC, detallan desde el gobierno local.