La gira del Bonito llega a Salinas esta semana: degustaciones gratuitas, contenidos divulgativos y más...

La gira del Bonito del Norte organizada por Alimerka comenzará este martes, 21 de julio, en el paseo del Cantábrico de Salinas, primera parada de una campaña de verano, con la que la compañía recorrerá durante los meses de julio y agosto distintas localidades de Asturias y Castilla y León, para promocionar uno de los productos más representativos de la temporada.

El protagonista de la jornada será un food truck, a modo de espacio itinerante en el que vecinos y visitantes podrán conocer las características, origen y tradición del Bonito del Norte, a través de experiencias gastronómicas y contenidos divulgativos. Tras su paso por Salinas, la gira visitará Tapia de Casariego, Luarca, Colunga, Llanes, Villaviciosa y Ribadesella hasta el 14 de agosto .

La jornada incluirá para todos los asistentes entre las 18.00 y las 20.00 horas una degustación gratuita de tataki de Bonito del Norte maridado con Cuestarriba, un vino blanco con denominación de origen Rueda elaborado con uva verdejo e incorporado recientemente a la selección exclusiva de vinos de Alimerka.

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A través de esta iniciativa, Alimerka acercará a sus clientes la cultura gastronómica vinculada al Bonito del Norte y reafirma su "compromiso con la promoción de productos frescos, de proximidad y de origen controlado".