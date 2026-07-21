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Azsa despedirá a 30 ejecutivos veteranos, entre ellos al director de Operaciones Metalúrgicas

Sitaz y USO respaldan la regulación por razones "organizativas", no así CC OO

Fábrica de ácidos de Asturiana de Zinc

Fábrica de ácidos de Asturiana de Zinc

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Saúl Fernández

Saúl Fernández

San Juan de Nieva (Castrillón)

Asturiana de Zinc (Azsa) despedirá finalmente a 30 de sus ejecutivos más antiguos, entre ellos al director de Operaciones Metalúrgicas, Jaime Arias Zapico, al frente de la fundidora de zinc desde 2002 y vinculado a la fábrica de San Juan de Nieva desde 1992.

Estos despidos forman parte de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía el pasado mes de junio. La dirección de la corporación Glencore, propietaria de la planta, considera que la eliminación de estos puestos permitirá mejorar la adaptación de la empresa al actual contexto tecnológico. "En sintonía con lo que dicta Glencore", apuntan fuentes de la negociación del ERE anunciado el pasado día 5.

En un principio, presentó una regulación para 41 personas. Sin embargo, la negociación le hizo rebajar el número hasta 26. Los 30 que salen ahora lo hacen de manera voluntaria.

Durante las primeras reuniones del período de consultas, Azsa justificó el expediente por "la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración que permita garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial". La empresa añadió entonces que "el alcance será limitado, con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocado especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa". El objetivo del ERE, defendió la compañía, "es alcanzar un acuerdo que permita combinar la sostenibilidad de la compañía con las mejores condiciones posibles para las personas afectadas".

Noticias relacionadas y más

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (Sitaz) y la sección sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) se manifestaron de acuerdo con los despidos. La sección de Comisiones Obreras (CC OO), minoritaria en la empresa, rechazó la medida, al considerar que la compañía fundamentó los ceses colectivos en causas organizativas.

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