Castrillón efectuará un estudio del estado del centro municipal de Agüil, en Salinas, antes de abordar las obras para su apertura
El contrato de asistencia técnica adjudicado por el gobierno local tienen un importe de 11.495 euros
A. F. V.
El Ayuntamiento de Castrillón ha dado lo que considera "un paso decisivo para reactivar y desbloquear de forma definitiva las obras de adecuación del bajo del Centro Municipal Agüil", situado en los números 2-4 de la calle Doctor Carreño, en Salinas. El Consistorio ha formalizado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto técnico, lo que permitirá poner fin a más de tres años de parón en este equipamiento.
Las obras, orientadas a la transformación del espacio en una moderna sala polivalente para el uso vecinal, se paralizaron el 31 de marzo de 2022 tras haberse alcanzado un 64 por ciento de su ejecución. El Ayuntamiento trató desde entonces romper el contrato con la adjudicataria, para lo que necesitó ir a los tribunales. Ahora, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de la asistencia técnica para evaluar cuáles son los trabajos necesarios para poner a punto estas instalaciones. Tendrá un coste de 11.495 euros (IVA incluido) para las arcas municipales y un plazo de ejecución de 60 días.
Desde el Ayuntamiento señalan que este contrato resulta clave para evaluar el estado real y detallado de las estructuras construidas y los materiales acopiados; además de servir de base para la nueva licitación de las obras que permitan abrir este servicio.
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