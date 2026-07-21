Últimos días para solicitar las subvenciones para comisiones de festejos de Castrillón

Las asociaciones de festejos de Castrillón tienen hasta el próximo 23 de julio para optar a los 65.000 euros que el Consistorio destina a financiar las fiestas populares en los pueblos y núcleos rurales del concejo. Esta partida presupuestaria busca dinamizar el municipio y atraer visitantes apoyando a los colectivos vecinales, que se encargan de organizar de forma autónoma sus celebraciones.

Para acceder a estas ayudas, los organizadores deben contar con autorización municipal previa al evento y garantizar una duración mínima de dos días consecutivos. Asimismo, las comisiones de fiestas deberán aportar sus propios medios materiales, ya que la normativa prohíbe expresamente utilizar las infraestructuras instaladas por el Ayuntamiento para los festejos que organiza de manera directa. En el caso de que dos entidades compitan por celebrar la misma festividad, el Consistorio solo subvencionará a una de ellas, dando prioridad a la que programe más actuaciones musicales que requieran equipos de sonido.

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El reparto de los fondos se decidirá mediante un sistema de concurrencia competitiva que otorga un máximo de 60 puntos a los eventos que superen las dos jornadas de duración, frente a los 40 puntos que reciben las citas de solo dos días. La programación musical también sumará una puntuación decisiva, otorgando 20 puntos por la contratación de orquestas de más de cuatro componentes y 10 puntos para formatos menores como dúos, tríos o DJs. Por último, actividades complementarias como los fuegos artificiales o los recorridos turísticos aportarán 5 puntos extra cada una. La cuantía concedida, sumada a otras posibles ayudas públicas o privadas, nunca podrá superar el coste total de la actividad programada.