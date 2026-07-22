Ataque homófobo en Castrillón: rayan el coche de un exconcejal con la palabra "gay"

La preocupación por los delitos de odio vuelve a instalarse en Castrillón. Un vecino de Piedrasblancas, que en el pasado desempeñó cargos de representación en el Ayuntamiento, denunció este miércoles ante la Guardia Civil que su vehículo apareció con la palabra "gay" grabada en uno de sus laterales. El acto vandálico habría sido realizado con algún objeto punzante, ya que la chapa del automóvil quedó dañada. Según explicó el afectado, acudió durante la mañana a presentar la correspondiente denuncia y, siempre de acuerdo con su versión, los agentes le trasladaron que los hechos podían encajar en un delito de odio, por lo que fueron tramitados como tal.

La víctima asegura no encontrar una explicación personal a lo ocurrido y considera que el ataque pudo ser premeditado. "No he tenido ningún tipo de enfrentamiento con nadie. Seguramente es de alguien que me conoce, me tiene identificado el coche y lo tenía premeditado", afirmó. El vecino confía en que el episodio quede en una simple "anécdota" y no tenga continuidad, aunque reconoce la inquietud provocada por una acción que interpreta como dirigida expresamente contra él. La investigación queda ahora en manos de la Guardia Civil, que tratará de identificar al autor o autores de los daños.

Este episodio se produce apenas unos meses después de la agresión sufrida por una persona trans en el municipio, un caso que reabrió el debate sobre la LGTBIfobia y la necesidad de reforzar la protección de las víctimas de este tipo de ataques. A ese precedente se suma también la preocupación generada por la presencia de miembros del grupo White Boys en la zona.

Desde el entorno de la víctima se considera que la sensación de seguridad en el municipio se ha visto mermada y se atribuye el aumento de este tipo de episodios al auge de la extrema derecha, a la que responsabilizan de "alentar este tipo de actuaciones" y de contribuir a un clima en el que estos comportamientos puedan llegar a normalizarse o quedar impunes.

El PSOE condena el ataque y señala a PP y Vox

El PSOE de Castrillón mostró este miércoles su "más rotunda condena y consternación" tras conocer la investigación abierta por un presunto delito de odio en el concejo, relacionado con los daños y las pintadas de carácter homófobo realizados contra el vehículo. La dirección socialista considera que estos hechos "no tienen ningún espacio en una sociedad democrática, plural y abierta como la castrillonense" y reclama una respuesta contundente ante cualquier manifestación de intolerancia y discriminación.

Los socialistas sostienen que esta clase de ataques vandálicos marcados por el odio y la LGTBIfobia no pueden ser considerados "incidentes aislados sin importancia", sino "agresiones directas contra la convivencia, la libertad individual y los derechos humanos más elementales". A su juicio, este tipo de acciones trascienden los daños materiales cuando buscan "intimidar, señalar o humillar" a una persona por su orientación sexual, por lo que reclaman que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.

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"No podemos ponernos de perfil frente a esta estrategia reaccionaria", afirman los socialistas, que acusan al Partido Popular y a Vox de alimentar una "retórica hostil" contra la libertad afectivo-sexual. Según la formación, esos discursos "rompen la cohesión social y fracturan los valores democráticos más básicos", haciendo "más urgente que nunca" actuar en defensa del respeto, la convivencia y la dignidad humana.