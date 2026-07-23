Castrillón licita un contrato de 45.000 euros para ayudar a personas vulnerables a sacarse el carné de conducir
El programa ofrecerá 25 plazas para obtener los permisos B y D y el CAP de viajeros con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral
El Ayuntamiento de Castrillón sacó este miércoles a licitación un contrato de 44.985,60 euros para financiar la formación destinada a la obtención de los permisos de conducir B y D, además del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), dirigido a personas en riesgo de exclusión social del concejo. El contrato tendrá una duración de dos meses, a partir del 15 de septiembre.
El contrato se articula en dos lotes diferenciados, a los que las empresas interesadas podrán presentarse por separado o de manera conjunta. El Lote 1 contempla la obtención del permiso de conducir tipo B para 15 personas, e incluye la matriculación, los materiales, la gestión de tasas y hasta tres exámenes, además de 25 clases prácticas de 45 minutos y 60 horas de formación teórica grupal por alumno. Su valor estimado asciende a 18.050,71 euros. El Lote 2, por su parte, está dirigido a 10 personas que cursarán el permiso D y el CAP viajeros en su modalidad acelerada, con 10 clases prácticas de una hora y 140 horas de teoría, por un importe estimado de 23.440,5 euros.
Según recogen los pliegos, el objetivo es mejorar la empleabilidad de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. El Ayuntamiento subraya que la formación para el permiso D y el CAP abre la puerta a un sector del transporte de viajeros con buenas perspectivas de contratación, mientras que el permiso B se considera hoy un requisito prácticamente indispensable para acceder a numerosos empleos y un elemento que favorece la autonomía personal, especialmente entre las mujeres en riesgo de exclusión social.
El programa se integra dentro del Proyecto Local de Incorporación Social de Castrillón y está dirigido preferentemente a perceptores del Salario Social y del Ingreso Mínimo Vital, aunque también podrán participar personas desempleadas y trabajadores con empleos precarios o temporales que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Los servicios sociales municipales serán los encargados de seleccionar a los participantes y de supervisar el desarrollo de las acciones formativas.
Las empresas adjudicatarias deberán disponer de un aula en Castrillón, facilitar el transporte de los alumnos para las prácticas, asumir toda la gestión administrativa de los permisos y adaptarse a las necesidades de conciliación de los beneficiarios. Además, la adjudicación valorará aspectos como la oferta económica, la ampliación del número de clases prácticas, las horas teóricas adicionales y el incremento de las plazas ofertadas, con el fin de maximizar el alcance social de esta actuación municipal.
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