El Songs for an Ewan Day revela su artista sorpresa: esta banda asturiana abrirá el festival en el bosque de El Agüil de Salinas

La incógnita ya tiene respuesta. Songs for an Ewan Day desveló este jueves el nombre del artista que protagonizará el esperado Concierto Vibra Mahou y la elección mira a casa. La banda asturiana "Puño Dragón" será la encargada de inaugurar el festival con una actuación gratuita el próximo 7 de agosto en el bosque de El Agüil, en Salinas, uno de los escenarios más característicos del verano asturiano. El grupo se suma así a un cartel que volverá a convertir este enclave natural en un punto de encuentro entre la música, la naturaleza y las actividades de bienestar durante los días 7 y 8 de agosto.

El concierto servirá además para que el público pueda escuchar en directo algunos de los temas que formarán parte del tercer disco de "Puño Dragón", previsto para el otoño. La formación, una de las más reconocibles del panorama musical asturiano, llega al festival tras publicar en 2025 su segundo álbum, "Juegos Violentos", y después de adelantar recientemente los sencillos "Todos los Charcos" y "Suaave". Su propuesta combina rock, pop, funk y psicodelia.

La presencia del grupo forma parte de la colaboración de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, con el festival castrillonense. La iniciativa mantiene su apuesta por la música en directo, el talento emergente y el respaldo a la escena cultural asturiana, donde impulsa durante todo el año conciertos, giras y festivales. El apoyo a Songs for an Ewan Day refuerza además la voluntad de ofrecer experiencias musicales en espacios singulares y de acceso gratuito.

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Con esta incorporación, Songs for an Ewan Day completa uno de los grandes atractivos de una edición que volverá a reunir en El Agüil a "Smile", "The Franklin Electric", Ramón Mirabet, Mateo Eraña, "Hoonine", "Grex", Mercedes Cañas, "De Fem" y Gon Abril. El festival, convertido ya en una de las citas imprescindibles del verano en Asturias, mantiene su fórmula de combinar conciertos en plena naturaleza con actividades al aire libre, una propuesta que cada año reúne a cientos de asistentes en uno de los enclaves más especiales de la costa asturiana.