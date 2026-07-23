Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS

Hay ocasiones en las que la tecnología juega una mala pasada. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la mañana de este jueves en Orbón (Castrillón), donde un camión articulado con matrícula de Polonia terminó completamente encajado entre varias viviendas tras seguir las indicaciones de su GPS. Lo que parecía un trayecto más acabó convirtiéndose en una escena tan llamativa como complicada, con el pesado vehículo sin espacio suficiente para maniobrar o dar la vuelta entre las estrechas calles del pequeño núcleo rural.

La situación obligó a intervenir para evitar que el vehículo sufriera daños o los causara en los inmuebles próximos. Finalmente, fue necesaria la actuación de una grúa, que ayudó a enderezar el camión para que pudiera recuperar la alineación necesaria y comenzar una delicada maniobra de salida. El conductor tuvo que recorrer marcha atrás varios metros hasta alcanzar la carretera CT-2, en dirección a Piedras Blancas, desde donde ya pudo reincorporarse al recorrido previsto y continuar viaje hacia su destino.

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El incidente despertó la curiosidad de numerosos vecinos, que siguieron de cerca unas maniobras poco habituales en la localidad. Este tipo de episodios, provocados en muchas ocasiones por la confianza ciega en los navegadores GPS, se repite cada cierto tiempo en distintos concejos asturianos, donde las carreteras locales y los caminos rurales no siempre son compatibles con las dimensiones de los grandes vehículos de transporte. En esta ocasión, el percance quedó en un susto, sin daños reseñables, y en una anécdota que, por unas horas, convirtió a Orbón en escenario de un peculiar rescate sobre ruedas.