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Susto en la Autovía del Cantábrico: arde un camión a la altura de la salida del Aeropuerto de Asturias

El vehículo afectado circulaba en sentido Avilés

Los camiones, durante la intervención

Los camiones, durante la intervención

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A. F. V.

Susto en al Autovía del Cantábrico. Un camión ha comenzado a arder en la A-8, en uno de los ramales que dan acceso al Aeropuerto de Asturias, en sentido Avilés. Los hechos han tenido lugar en torno a las seis de la tarde y hasta el lugar del suceso se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos.

Según testigos, el suceso no ha provocado retenciones de tráfico, en una tarde accidentada en la Autovía del Cantábrico, donde un accidente ocasionó un atasco kilométrico a primera hora de la tarde a la altura del nudo de Serín.

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