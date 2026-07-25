Las familias de la escuelina El Texu temen un inicio de curso "en precario total" y advierten de protestas en septiembre

La escuela de educación infantil El Texu, en El Villar (Castrillón), despide el curso escolar marcado por una persistente escasez de personal que ha obligado a recortar horarios y reorganizar el centro en sus últimas semanas. Tras un periodo de bajas médicas, permisos no cubiertos y una plaza liberada por motivos sindicales, la Consejería de Educación solo ha llegado a cubrir una de las vacantes existentes, según denuncian los afectados. Una falta de soluciones que, lejos de ir a menos con el inicio del periodo estival, mantiene en alerta a las madres y padres de cara a la reapertura de las aulas tras las vacaciones.

La presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de El Texu, María Fernández, alerta de que la situación se ha agravado en los últimos días debido a la aparición de "dos permisos nuevos con operaciones de familiares" que dejaron al centro con tan "solo cinco trabajadores". Pese a haber presentado un nuevo escrito formal ante la administración, la representante del colectivo señala la ausencia de respuesta por parte de la Consejería: "Ahora ya se acaba la escuela el martes y está claro que ya no van a hacer nada".

La principal preocupación de las familias se traslada ahora al próximo mes de septiembre, un periodo especialmente delicado por la fase de adaptación del alumnado de cero a tres años. Desde la AFA advierten de que el nuevo curso arrancará "en precario total" si no se aporta estabilidad a la plantilla ni se nombra a un equipo responsable antes del inicio de las clases. "El miedo que hay es que en septiembre las cosas empiecen así, con una dirección sin cubrir y con unas vacantes sin cubrir. Si falta la directora pero hay una plantilla estable te vas arreglando, pero fácil va a haber cuatro bajas ya planificadas", señala Fernández.

Ante esta perspectiva, el colectivo descarta nuevas movilizaciones de forma inmediata debido al descenso de la asistencia en estos últimos días y al arranque del periodo vacacional. Sin embargo, advierten que retomarán las acciones en cuanto se reanude el servicio si la administración no resuelve la falta de efectivos. "En septiembre, si la cosa empieza así, haremos algo más. Volveremos a hacer una concentración y se pedirá una entrevista para ver si nos dan algún tipo de explicaciones, porque el servicio público lo tienen totalmente precarizado", concluye la presidenta.

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Por su parte, desde la Consejería de Educación se defendió la gestión afirmando que se está actuando "con la mayor celeridad posible" para solucionar las ausencias. Desde el departamento autonómico aseguraron que se realizan gestiones constantes para cubrir un cuadro de personal afectado por entre cuatro y cinco bajas médicas simultáneas y una liberación sindical, al tiempo que insisten en que la plantilla se ha reforzado de forma progresiva con la llegada de nuevas trabajadoras y la reincorporación de la directora tras sus exámenes de oposición.