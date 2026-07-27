Del asfalto en La Curtia a las nuevas tuberías en La Plata: Castrillón avanza en la renovación de los caminos del concejo

El Ayuntamiento de Castrillón ha dado un impulso a la renovación de las carreteras rurales del concejo con un plan de asfaltado y mejora integral que ya se está desplegando por todo el municipio. La iniciativa, que moviliza una partida presupuestaria de 1.608.618,45 euros (sin impuestos) repartido entre varias empresas adjudicatarias, entra en su fase más visible tras haber superado un largo parón administrativo: en junio de 2023, la justicia obligó al consistorio a rehacer los pliegos y reiniciar todo el concurso de licitación.

Con las adjudicaciones ya formalizadas, los trabajos sobre el terreno avanzan a pleno rendimiento estructurado en tres lotes de actuación para optimizar los plazos de ejecución. El hito más destacado se concentra actualmente en el camino de La Curtia, dentro del Lote 3, donde las máquinas han comenzado el vertido de la capa de rodadura. En este mismo sector, así como en Teboyas y Pozo El Fraile, ya se han completado con éxito las labores previas de desbroce, movimientos de tierras y drenaje, mientras que en La Plata y Valboniel la prioridad se centra en las demoliciones, revisión de servicios y la preparación para renovar la red de abastecimiento de agua.

De forma simultánea, la maquinaria trabaja en los otros dos bloques del contrato. En el Lote 1, que abarca las zonas de Santa María del Mar, Naveces, La Muriégana y La Braña —donde las tareas están especialmente activas—, los operarios avanzan en la limpieza de maleza y el acondicionamiento del terreno. A su vez, las actuaciones del Lote 2, orientadas a las localidades de Pipe, Bujandi, Pulide, La Buría y Orbón, progresan en la fase de excavación y canalización de aguas previa al extendido del nuevo firme.

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Con este despliegue coordinado, el Consistorio busca resolver las históricas carencias del pavimento en su red vial rural. Una vez concluidas las obras en todos los ámbitos, las intervenciones permitirán garantizar la seguridad vial, canalizar adecuadamente las aguas fluviales y mejorar de forma sustancial la comodidad en los desplazamientos diarios de los vecinos.