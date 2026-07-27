Gaitas, sidra, sorteos y música en directo: Bayas tiene todo listo para celebrar San Félix

Los vecinos de Bayas ya lo tienen todo listo para reencontrarse este próximo fin de semana con sus tradiciones más queridas en honor a su patrón, San Félix. La Asociación de Vecinos de Bayas, organizadora de estas fiestas, volverá a combinar el carácter solemne de los actos patronales con un animado encuentro de convivencia donde no faltarán la música y el sabor de la tierra.

La programación arrancará el domingo día 2 a la una de la tarde con la misa solemne. Tras la ceremonia religiosa, la imagen del patrón recorrerá el pueblo en una vistosa procesión que avanzará al ritmo inconfundible y festivo de una pareja de gaiteros.

El plato fuerte festivo llegará el lunes 3 de agosto con la celebración del tradicional Día del Socio. Las antiguas escuelas, hoy día reconvertidas en el local social del pueblo, se convertirán a partir de las siete de la tarde en el epicentro de la festividad. Hasta las ocho y media de la tarde se llevará a cabo el reparto del clásico bollo preñado, acompañado de una botella de sidra para los mayores de edad y de un detalle especial para los socios menores de edad. Los bollos que no se retiren dentro de ese horario se pondrán a la venta para el resto del público.

Noticias relacionadas

A partir de las ocho de la tarde dará comienzo el baile amenizado por el Dúo Sin Pausa. La jornada de confraternización se completará con servicio de venta de bebidas y helados, una rifa festiva y la venta de la Lotería de Navidad 2026 de la asociación.