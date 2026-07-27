La reforma de la calle Campoamor de Salinas rebasa su fecha límite: la constructora pide más margen y el PSOE denuncia "falta de planificación"

Las obras de reurbanización de la calle Campoamor, en Salinas, encaran ya su recta final tras rebasar el plazo oficial de ejecución de tres meses que, según el acta de replanteo, concluía el pasado viernes 17 de julio. Los trabajos en la vía —que cuentan con una inversión de algo más de 125.000 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas— han permitido ya la reapertura del paso peatonal y rodado en el cruce con la calle Príncipe de Asturias, a lo que se sumó este mismo sábado la apertura del enlace con Alfonso Luis Treillard. Con estos hitos, los remates quedan concentrados en la franja central e interior de la calle, que según el Ayuntamiento "avanza a buen ritmo".

Respecto al calendario, el concejal de Hacienda y Urbanismo, Ignacio Menéndez, reveló que la empresa adjudicataria ha solicitado formalmente "en tiempo y forma" una prórroga de ejecución hasta el próximo 31 de julio. La constructora justifica este aplazamiento por imprevistos en el subsuelo —al levantar el pavimento antiguo aparecieron restos de la urbanización previa y conducciones de gas a una profundidad inadecuada que hubo que picar y resolver—, así como por problemas en el suministro de materiales por parte de los proveedores y jornadas de actividad reducida para proteger la seguridad de los operarios ante las altas temperaturas.

A todo ello se añadió un parón de dos días para certificar técnicamente que el sistema de evacuación de pluviales mediante rígolas cumple de forma estricta con el Código Técnico de la Edificación y garantiza la accesibilidad. Ante este escenario, Menéndez precisó que la Oficina Técnica Municipal estudiará a lo largo de esta semana la documentación acreditativa para dictaminar si concede la prórroga o si, por el contrario, procede aplicar las penalizaciones previstas en los pliegos de contratación por demora.

El PSOE critica el orden de prioridades y el impacto estival

A este contexto de prórrogas se suma la dura reacción del PSOE de Castrillón, que ha denunciado la "falta de planificación y supervisión" en el proyecto. Los socialistas cuestionan tanto la "necesidad real" de la obra como los perjuicios ocasionados a vecinos, comerciantes y hosteleros al ejecutarse "en plena temporada estival". Desde la formación criticaron que se priorice una vía que "no figuraba entre las urgencias del municipio", mientras "numerosos barrios y pueblos del concejo siguen esperando actuaciones básicas de asfaltado, aceras o saneamiento".

Para el grupo socialista resulta "incomprensible" que los trabajos coincidan con el verano, época en la que "Salinas multiplica su población" y la calle es "punto de encuentro" de turistas. Según remarcan, los hosteleros han sufrido "importantes perjuicios durante los meses de mayor facturación" al verse obligados a retirar sus terrazas, lo que a su juicio demuestra una "preocupante falta de empatía" del Gobierno municipal.

Asimismo, la oposición trasladó sus dudas sobre las dos canaletas longitudinales instaladas, advirtiendo de que "pueden afectar a la comodidad y seguridad peatonal". Por ello, exigirán que la dirección facultativa certifique el cumplimiento normativo. "Lo preocupante es que, si esta es la única gran inversión del Gobierno PP-VOX en tres años, los vecinos exijan que esté bien planificada. Gobernar no es levantar calles por levantar", zanjó la formación.

Quejas en mayo por el retraso en el inicio de los trabajos

El conflicto actual no es nuevo y recoge el testigo del malestar que comerciantes y vecinos ya manifestaban el pasado mes de mayo, antes de que las máquinas comenzaran a operar. Inmediatamente antes del inicio de los trabajos, los hosteleros denunciaron las "prisas" impuestas por el Ayuntamiento para retirar terrazas y toldos bajo la promesa de un comienzo inminente que terminó sufriendo retrasos por motivos de organización de la empresa adjudicataria –en concreto para el traslado de maquinaria y el acopio de materiales–, lo que generó pérdidas en jornadas clave como los fines de semana.

Frente a aquellas primeras críticas de la primavera, Menéndez ya argumentó en su momento que la demora para iniciar los trabajos se debió a cuestiones puramente administrativas y presupuestarias, debido a la imposibilidad de aprobar las cuentas municipales con anterioridad; un retraso que, según recuerda ahora el concejal de Urbanismo, estuvo motivado en parte por el voto en contra del propio PSOE a los presupuestos locales aprobados finalmente en mayo del año pasado.