Castrillón lanza un flotador al Valey: 1,1 millones para acometer una renovación integral en la instalación

Castrillón inyectará 1,88 millones de euros de su remanente municipal para rescatar el Centro Cultural Valey, blindar la atención social, crear nuevos aparcamientos y reasfaltar la red de caminos rurales del concejo. La inversión permitirá acometer un paquete de actuaciones que abarca también la modernización tecnológica de las dependencias consistoriales.

La intervención de mayor calado presupuestario se concentrará en el Centro Cultural Valey, que absorberá 1,1 millones de euros para su recuperación integral. En concreto, se destinarán 900.000 euros a la puesta a punto de las instalaciones y 200.000 euros a la renovación total de su mobiliario. Siguiendo el informe técnico del estudio de arquitectura Borja Hueso Riu, los trabajos abarcarán el estudio para sustituir el grupo electrógeno por una nueva acometida eléctrica, la renovación del sistema antiincendios, la revisión del transformador y el tratamiento o cambio de la chapa de acero corten.

El plan reserva, asimismo, 350.000 euros para renovar el equipamiento tecnológico del propio Centro Valey, la antigua Biblioteca de Piedras Blancas y las dependencias del Ayuntamiento. De esta cuantía, 320.000 euros irán a la compra de nuevos equipos informáticos y los 30.000 euros restantes a la adquisición de licencias y aplicaciones.

En el ámbito del bienestar ciudadano, el Consistorio reforzará con 250.000 euros la partida de atención social básica y asistencial, con el objetivo de dar respuesta directa al incremento de las necesidades detectadas entre los vecinos.

Noticias relacionadas

Por su parte, la movilidad y las infraestructuras rurales sumarán 175.000 euros. Se habilitan 50.000 euros extraordinarios para el alquiler de terrenos donde acondicionar nuevas plazas de estacionamiento público, mientras que los 125.000 euros restantes se destinarán a la urbanización y asfaltado de caminos rurales, tras el reajuste de mediciones validado por el Negociado de Obras y Servicios.