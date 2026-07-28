Salinas reclama una nueva cancha de fútbol ante el avanzado deterioro de la del parque de La Deva: "Está que se cae"

El parque de La Deva, en Salinas, presenta un deterioro generalizado que preocupa a las familias del municipio. Su cancha polideportiva, que "está que se cae", resulta "inservible y pequeña para absorber la demanda del vecindario", tal y como denuncian los usuarios. Ante el peligro y la falta de espacio, los residentes reclaman al Ayuntamiento una pista multiusos con medidas adecuadas y un uso seguro, similar a las de núcleos cercanos como Piedras Blancas, Raíces o Coto Carcedo.

El recinto está "hecho polvo", con tablones caídos, vallas de cierre que se tambalean y clavos sueltos. Sin redes de protección efectivas, el balón sale de la pista, lo que ha provocado algún que otro pelotazo a viandantes, tal y como denuncian algunos vecinos. Pese a que varios padres de los niños que habitualmente juegan en estas instalaciones avisaron a través de la Línea Verde municipal -el canal de comunicación ciudadano para denunciar incidencias en el concejo-, las reparaciones "resultan ya imposibles", señalan.

Otro de los "hándicap" que tienen que afrontar los pequeños, advierten sus familias, es que el patio del colegio está cerrado fuera del horario lectivo. El mal estado de la pista, sumado a la imposibilidad de usar las instalaciones educativas ha derivado en la masificación del parque, señalan las familias. "Se juntan aquí 15 o 20 niños toda la tarde y no entran", explican desde la asociación de vecinos de Salinas.

Uno de los tablones de la cancha, suelto y con los clavos a la vista. / Christian García

Ante este panorama, la asociación vecinal ha trasladado el malestar a la corporación municipal tras reunirse con PP, IU y PSOE. La entidad registró una instancia para solicitar una pista de mayores dimensiones adaptada a las necesidades reales. "Se metió instancia al Ayuntamiento para pedir no un polideportivo, sino una cancha para críos más mayores, o sea, una cancha mayor que la que hay en el parque La Deva", explican desde la directiva.

Las peticiones abarcan una remodelación integral del parque. Los vecinos urgen un mantenimiento en la zona infantil, considerando que "una renovación a los columpios no viene mal" y que al espacio "le venía bien un lavado de cara". En concreto, las familias reclaman que se mejore el firme de los columpios, el cual cuenta con varios socabones en los que los menores "pueden meter el pie y hacerse una avería". Asimismo, también piden actuar sobre el estanque, el cual fue en desuso desde su inauguración hace unos 20 años, para ponerlo a funcionar o darle un nuevo uso.

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Las redes de una de las porterías, sueltas. / Christian García

Aunque las demandas se registraron hace meses, las familias aseguran que siguen esperando respuestas. "Nos dijeron que eran conocedores de la necesidad de esa cancha, pero no se ha concretado nada por el momento", lamentan desde la asociación, cuyos portavoces no descartan incrementar la presión: "Si nos piden recoger firmas o volver a meterlo por registro, sin problema".