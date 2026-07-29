Castrillón abre este jueves cuatro días de surf, cine y música con el festival "Surf, Music & Friends"

Salinas acoge desde este jueves la duodécima edición del festival "Surf, Music & Friends", que se celebrará hasta el 2 de agosto a pie de playa. El evento fue presentado este miércoles en el ayuntamiento de Castrillón y toma el relevo directo del "Barreltopia Salinas Longboard International Festival". La concejala de Festejos, Marián Carbajal, destacó la consolidación de una cita que calificó de "referente a nivel regional", mientras que el organizador del festival, Carlos Meana, señaló que la prioridad sigue siendo "dar visibilidad a la cultura del surf, con un compromiso clarísimo por el deporte, el cine y la sostenibilidad".

En el apartado deportivo, la principal novedad es el debut del "Volotea Air Showdown", una competición por invitación entre el 31 de julio y el 1 de agosto en la que diez surfistas ejecutarán maniobras aéreas. La programación en el agua incluye el campeonato de salvamento deportivo "WaterWoman Challenge" —con las finales de Ocean Woman y Ocean Man el sábado en la escalera 4— y la recuperación de la travesía a nado Arnao-Salinas. La oferta participativa se completa con talleres de apnea, jiu-jitsu, yoga y zumba con plazas casi agotadas.

La actividad nocturna se centrará en el certamen del "SM&F Surf Films Festival", que proyectará una docena de cortometrajes internacionales como "Laetitia", "Justice Brothers", "Guts", "Antártica", "Nothing but blue" e "Ikigai". La sección cinematográfica ofrecerá mesas redondas con la surfista Leticia Canales y el creador de contenido Ben Gravy. En el plano musical, el escenario patrocinado por La Salve acogerá las actuaciones de Mota Blues, Los Canotipos, Weat, Cocoon, Wet Cactus y Los Míticos del Chimborazo, además de las sesiones de Rocket DJ, La Mamba y Promodiscopy.

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El área divulgativa del Aula del Mar, respaldada por el Puerto de Avilés, combinará ponencias sobre biodiversidad con la retirada de flora invasora junto a Biodebas y actividades con la Bienal Climática y el Espacio Portus. Asimismo, el festival contará con la presencia de Gemswell Surf Madrid, proyecto de piscina de olas artificiales proyectado para 2027 con una laguna de 23.000 metros cuadrados. La zona comercial, la oferta gastronómica de foodtrucks y los talleres familiares completan la infraestructura en el arenal.