Castrillón recoge el guante en Salinas: la nueva cancha del parque La Deva ya está en tramitación

El Ayuntamiento de Castrillón ha recogido el guante tras las protestas por el deterioro del parque de La Deva, en Salinas, y confirma que la renovación de su zona deportiva ya está en marcha. Desde el Consistorio aseguran compartir plenamente la preocupación de las familias por el mal estado de la cancha y confirman que la actuación cuenta con una partida específica de 25.000 euros. Esta inversión, calificada como financieramente sostenible, fue aprobada en el pleno de presupuestos municipales dentro de una hoja de ruta que, según fuentes municipales, ya se trasladó de primera mano a los representantes de la asociación vecinal durante las reuniones mantenidas.

Según recordó la portavoz del Gobierno local en la última sesión plenaria, el proyecto no está parado, sino completando los trámites correspondientes para su ejecución. Con esta partida asignada, la administración local pretende solucionar las deficiencias de seguridad, la falta de espacio y los desperfectos que acumula la pista actual, respondiendo a una reivindicación que la comunidad del entorno consideraba urgente.

El plan municipal para Salinas no se detendrá en la pista al aire libre de La Deva. El Ayuntamiento tramita de forma paralela un proyecto de reforma integral para el polideportivo de la localidad, un equipamiento muy demandado que experimentará un salto cualitativo en sus prestaciones. Entre las intervenciones más destacadas de esta actuación, el Consistorio confirma que se dotará a la instalación de gradas para los espectadores, subsanando así una de las carencias históricas que arrastraba el recinto deportivo.