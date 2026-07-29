Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
Los servicios médicos desplazados al aeropuerto asturiano no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima
Una mujer falleció durante la mañana de este miércoles en el Aeropuerto de Asturias tras sufrir una indisposición en pleno vuelo, posiblemente un infarto. La víctima llegó al aeródromo asturiano en un vuelo procedente de Tenerife. Al lugar acudió la UVI móvil del Hospital San Agustín, que no pudo hacer nada por salvar la vida de la pasajera.
Este suceso se suma al fallecimiento, en el mes de enero, de un hombre que volaba entre Oporto y Colonia. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Asturias para tratar de salvar su vida. El afectado fue atendido inicialmente por otra pasajera del vuelo, que le practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Otro fallecimiento tras un aterrizaje de emergencia
Como en el caso de la mujer fallecida esta mañana, acudieron los integrantes de la UVI móvil de Avilés, que le realizaron un ciclo de RCP, aunque no pudieron reanimar al afectado, que falleció. Los viajeros vivieron momentos de angustia durante las maniobras de reanimación y quedaron muy afectados por lo que estaban observando. El cuerpo sin vida del pasajero fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para terminar de concretar la causa del deceso.
Polémica con la ambulancia del aeropuerto
La decisión de Aena de eliminar la ambulancia permanente en el Aeropuerto de Asturias generó el año pasado una gran polémica, que llegó incluso al Senado. Partidos políticos y sindicatos exigieron que se mantuviese el servicio.
Desde mayo de 2025, si ocurre cualquier emergencia tiene que acudir la ambulancia del Hospital San Agustín, mermando la cobertura al resto del área sanitaria y también los tiempos de respuesta en caso de emergencia sanitaria en el aeropuerto.
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