La oposición de Castrillón critica la "propaganda" e "improvisación" del Ayuntamiento tras el anuncio del plan municipal para rehabilitar el Valey

Izquierda Unida y el PSOE han reaccionado al anuncio del equipo de gobierno de Castrillón de movilizar 1,88 millones de euros del remanente de tesorería para acometer obras en el Centro Cultural Valey –al que se destinarán 1,1 millones de euros–, asfaltados rurales y atención social. Ambos partidos de la oposición coincidieron en señalar la "incapacidad de gestión" del equipo de gobierno local, acusándolo de vender "titulares grandilocuentes" para ocultar la falta de planificación técnica y presupuestaria. Por su parte, IU centró sus críticas en la falta de un proyecto concreto para el centro cultural y en el uso de las partidas sociales, mientras que el PSOE puso el foco en la incapacidad de ejecutar unas cuentas infladas y en el perjuicio que el prolongado cierre del Valey supone para el concejo.

Desde IU calificaron la propuesta de modificación presupuestaria como "otro ejercicio de propaganda y de absoluta falta de respeto hacia los vecinos y vecinas de Castrillón". La formación censuró especialmente los 1,1 millones de euros consignados para el Valey: "¿Cómo puede el Gobierno municipal anunciar una inversión de esa magnitud sin disponer de un solo proyecto técnico que defina qué obras se van a ejecutar, cómo se van a realizar y cuál será su coste real?", cuestionó la formación, que señaló que los 250.000 euros presentados como refuerzo para políticas sociales son "el pago de facturas pendientes correspondientes al ejercicio 2025", acusando al PP de haber sido "incapaz de pagar cuando correspondía".

Por su parte, el PSOE tachó la situación de "prioridad absoluta" y rechazó las justificaciones del equipo de gobierno para cerrar el edificio. "La realidad es incuestionable: el Valey funcionaba y hoy está cerrado debido a una nefasta gestión durante unas obras que dejó el tejado desprotegido frente a las lluvias", recalcó la formación socialista. Pese a las críticas, el PSOE aseguró que mantendrá una postura de "firme exigencia pero de máxima responsabilidad", instando al Gobierno a abandonar el "marketing político" y centrar sus esfuerzos en que el espacio vuelva a abrir sus puertas de inmediato.

Por otro lado, el PSOE afirmó que la gestión del PP "vuelve a evidenciar una alarmante falta de previsión y una alarmante tendencia a acumular titulares contables que luego difícilmente se transforman en realidades". El PSOE destacó que el presupuesto municipal supera ya los 42 millones de euros, frente a los 25 millones iniciales, algo que para los socialistas demuestra que "el verdadero problema del Ayuntamiento no es la falta de dinero, sino la incapacidad técnica y política del PP para ejecutar los recursos que se aprueban". En esa improvisación municipal, el PSOE señaló la partida de 50.000 euros para alquilar solares de aparcamiento "cuando el verano ya está avanzado".

El plan municipal para la reapertura

El proyecto del consistorio castrillonense para el Centro Cultural Valey contempla una inyección de 1,1 millones de euros destinada a su recuperación integral y a la reposición de su equipamiento. De esa partida presupuestaria, 900.000 euros irán dirigidos a los trabajos de acondicionamiento de la infraestructura y 200.000 euros a la compra de nuevo mobiliario. La intervención se basa en una evaluación técnica previa encargada al estudio de arquitectura Borja Hueso Riu para corregir las deficiencias del inmueble.

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Las actuaciones planificadas por el Consistorio abarcan el estudio para sustituir el actual grupo electrógeno por una nueva acometida eléctrica, la revisión del transformador y la renovación completa del sistema antiincendios del edificio. Asimismo, el proyecto prevé el tratamiento o la sustitución de la chapa de acero corten de la fachada exterior, a lo que se sumará una partida complementaria en el área informática para actualizar el equipamiento tecnológico de este espacio cultural.