Fallece Manu García Nieto, el hombre que introdujo las MMA en España: "Fue un pionero en Europa"

Asturias llora el fallecimiento de Manuel Ángel García Nieto, pionero de las artes marciales mixtas (MMA) en Europa y uno de sus grandes impulsores en España. El deportista, natural de Piedras Blancas, murió el martes a los 54 años. Durante su etapa como deportista, el castrillonense llegó a ser campeón de España de vale tudo, disciplina predecesora de la hoy tan popular MMA, y fue el organizador del primer evento de la disciplina en España, en concreto en Oviedo. Además, salió de las fronteras nacionales tanto para aprender como para combatir, participando en eventos en Brasil, Inglaterra o Estados Unidos.

“Fue de los que empezó con las MMA. Me acuerdo de ir a verle a varias veladas en lo que antes era la discoteca Quattro”, recuerda Óscar Fernández, dueño del gimnasio avilesino que lleva su nombre, y uno de los veteranos de la región en las artes marciales. “Fue uno de los pioneros en ese mundo. Nunca coincidí con él en una pelea, pero nos conocíamos de hace muchísimos años”, señala el deportista, que destaca el recorrido internacional del castrillonense. Las mismas palabras de elogio tiene Luis Ramiro, dueño del gimnasio AsturKon de Candás y alumno de García. “Tuvo grandes años de carrera. A finales de los 90 y a principios de los 2000 peleó mucho para traer la disciplina a España”, subraya.

Un pionero de las MMA en España

Otro de sus alumnos fue Aitor Fernández. “Yo empecé en el 2008 a hacer grappling con él”, señala el deportista, que destaca todo lo que hizo su maestro durante su larga carrera. “Fue un pionero en toda Europa en traer las MMA. En el 95 hizo el primer evento de vale tudo en España, en Oviedo, y fue el primer europeo en tener un cinturón de jiu jitsu de la familia Gracie, una institución de la disciplina”, señala Fernández. Además, explica que García participó en el año 2000 en un Mundial celebrado en Abu Dabi seleccionado por España “por toda la trayectoria que ya tenía”.

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Manu García, como le conocían en el mundo del deporte, contaba con un amplio currículum dentro de las MMA. Además de apostar por la disciplina en España, fue campeón de Europa de hasta 80 kilos en MMA y ganó el AFC de Estados Unidos. Además, fue de los primeros españoles en conseguir vencer a deportistas estadounidenses en su tierra. Durante años fue también el único deportista nacional en vencer en Bellator, uno de los circuitos más grandes del mundo de las MMA, en las que se enclava la hoy popular UFC en la que compiten, entre otros Ilia Topuria o el gijonés Joel Álvarez. Este último logro lo consiguió con 44 años.