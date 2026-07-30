El Pleno de Castrillón vota una inversión de 200.000 euros para mejorar la traída de aguas y la implantación de Ferquiastur en La Cruz de Illas

El Pleno de Castrillón votará este viernes la financiación de un plan de choque en la red de abastecimiento y saneamiento de agua gestionado por Aqualia. La actuación principal se concentrará en Piedras Blancas tras la importante avería sufrida durante las recientes fiestas en la zona de la Plaza de Europa, lo que obligará a renovar por completo la tubería general a lo largo de la avenida principal de la capital. Esta intervención requerirá una inversión de 117.852,92 euros para ejecutar unos trabajos que, está previsto, se prolonguen durante tres meses. Esta actuación llevará aparejada posponer el plan de asfaltado previsto para agosto hasta el mes de octubre. .

El paquete de inversiones hídricas impulsado con la empresa suministradora se completa con otros dos proyectos clave en el municipio. Por un lado, se destinarán 66.680,12 euros a renovar la red de abastecimiento y desconectar el depósito de La Ramera para enganchar la zona directamente a la red general. Por otro, se invertirán 26.694,49 euros (IVA incluido) en la realización de ensayos e informes técnicos sobre las patologías que presenta el depósito elevado de agua en Arancés.

Junto al bloque del agua, la sesión plenaria tramitará el estudio de implantación urbanístico para que Ferquiastur levante una nave, oficinas y una zona de estacionamiento para su flota de camiones en La Cruz de Illas.

Noticias relacionadas

El orden del día se completará con la dación de cuenta sobre la ampliación del contrato de limpieza municipal para dar cobertura a campamentos de verano, la escuela infantil La Cerezal y la antigua biblioteca de Piedras Blancas, además de un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 4.803 euros y una modificación presupuestaria para financiar las primeras reparaciones en el equipamiento del Valley, una medida municipal que ha generado un choque con los grupos de la oposición.