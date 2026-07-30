Réplica por las obras de reforma del Valey: el gobierno municipal atribuye el cierre a "diez años de deterioro" bajo los gobiernos de IU y PSOE

El enfrentamiento político por el Centro Cultural Valey de Castrillón se agudiza. Después de que ambas formaciones de la oposición tildaran de "propaganda e improvisación" la modificación presupuestaria de 1,1 millones de euros destinada a la rehabilitación del inmueble, el ejecutivo local ha salido al paso responsabilizando directamente a los anteriores gobiernos de la "desidia" que provocó el deterioro del edificio. Desde el gobierno del Partido Popular defienden la urgencia de dotar de fondos la reforma y afean a la oposición que exija la reapertura del centro mientras, al mismo tiempo, vota en contra de las partidas económicas necesarias para acometer las obras.

El gobierno local sostiene que la oposición, antes de expresar críticas que consideran "inconsistentes y demagógicas", debería "dar explicaciones y pedir perdón a los castrillonenses por su nefasta y negligente gestión". Según la versión municipal, los ejecutivos anteriores de IU y PSOE no denunciaron en su día los defectos que provocaron filtraciones poco después de la inauguración del espacio. El Consistorio argumenta que se dejaron pasar "más de diez años de deterioro permanente e importante del edificio" con situaciones "patéticas como la colocación de calderos en el escenario para recoger el agua".

Respecto al episodio de filtraciones durante las últimas obras, el Gobierno aclara que la responsabilidad directa recayó sobre la adjudicataria y no sobre la actual administración. "Durante su ejecución, la empresa, actuando también de forma negligente, no protegió adecuadamente la obra y unas lluvias intensas inundaron el Valey", señalan desde el Ayuntamiento, precisando que los daños de ese incidente fueron mucho menores que los causados por el desgaste acumulado durante años. Un informe pericial cifra ahora la rehabilitación básica en casi 1,7 millones de euros.

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En este sentido, el gobierno califica la actitud de la oposición como un ejercicio de "el no por el no" que busca entorpecer la reapertura. "Por una parte, denuncian el cierre del Valey y, por otra, se oponen a que se dote de dinero para empezar a solucionar los problemas", denuncian desde el Ayuntamiento, que defiende que la gran cantidad de cambios presupuestarios elevados a pleno responde a la "gran actividad del gobierno en todos los frentes" y recuerda que las cuentas municipales están saneadas, garantizando que los fondos no ejecutados se reincorporarán al remanente para el ejercicio de 2027.