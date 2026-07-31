Germán Mingote, cantante de "Puño Dragón": "En Asturias hay mucho talento, pero falta infraestructura en la industria musical"

Germán Mingote (Oviedo, 1995) reconoce que el crecimiento de "Puño Dragón" ha superado incluso las expectativas de la banda. En apenas unos años, el grupo se ha convertido en una de las formaciones con mayor proyección del rock nacional y este verano regresará al Songs for an Ewan Day, donde actuará el 7 de agosto tras el buen recuerdo que dejó su estreno en el festival el pasado año. Antes de subirse de nuevo al escenario de Salinas, el cantante y guitarrista habla del momento que vive la banda y reflexiona sobre la escena musical asturiana.

El año pasado ya estuvieron en el Songs for an Ewan Day y este verano repiten. ¿Qué les hizo aceptar la invitación de volver a Salinas y qué tiene este festival de especial?

Para nosotros cualquier oportunidad de tocar en Asturias, en casa, siempre la aprovechamos porque es una fiesta. Poder tocar delante de nuestras familias y nuestros amigos siempre suma. Además, el año pasado lo pasamos genial en Salinas, nos trataron de maravilla y el entorno es precioso. También nos gusta mucho que sea un festival gratuito, al que pueda acceder todo el mundo para disfrutar de la música en directo. Volver era una decisión muy fácil.

El festival tiene una personalidad muy marcada. ¿Qué es lo mejor de actuar en ese entorno? ¿Y lo peor?

Lo mejor es todo lo que rodea al concierto. El backstage está en un sitio espectacular, rodeado de naturaleza, muy tranquilo, y eso hace que disfrutes mucho de la experiencia antes y después de tocar. Creo que el público también lo vive de una forma especial. ¿Lo peor? Sinceramente, no se me ocurre nada. El escenario es grande, se toca muy a gusto y nosotros no tuvimos ningún problema el año pasado.

El público de Salinas tendrá el privilegio de escuchar algunas canciones del próximo álbum. ¿Cómo suele reaccionar cuando escucha material nuevo?

Tenemos mucha suerte porque nuestro público recibe las canciones nuevas con los brazos abiertos. Evidentemente, las que todavía son inéditas o llevan poco tiempo publicadas no las cantan igual que las más conocidas, pero las acogen muy bien. Sentimos mucho cariño cuando presentamos música nueva.

Llevan muchos años haciendo música en otros proyectos. ¿Cómo se vive un éxito que llega después de tantos años de carretera y experiencia acumulada?

Da la sensación de que todo el esfuerzo ha servido para algo. Todos esos años trabajando sin tener la repercusión que tenemos ahora nos ayudaron a tener muy claro qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Nos han convertido en músicos más profesionales y también nos permiten mantener los pies en el suelo. Lo importante sigue siendo hacer la mejor música posible.

Han conseguido conectar con un público muy diverso, desde amantes del rock clásico hasta gente más joven. ¿Hay algún secreto?

Supongo que el secreto está en las canciones. Intentamos escribir sobre cosas que también nos emocionan a nosotros. Si cuando las cantamos sentimos que nos representan de verdad, esa emoción acaba llegando a la gente. Creo que esa honestidad es lo que hace que públicos muy distintos puedan conectar con nuestra música.

Si tuviera que señalar tres artistas o bandas que hayan marcado especialmente el sonido de "Puño Dragón", ¿cuáles serían y por qué?

Diría "Los Rodríguez", "Extremoduro" y "Oasis". Las tres tienen algo que admiramos muchísimo: son bandas muy auténticas, muy honestas y siempre han hecho las cosas siendo ellas mismas. Esa es una idea que nosotros intentamos llevar por bandera: ser lo más "Puño Dragón" posible.

Si pudiera elegir una colaboración, sin importar lo ambiciosa que parezca, ¿con qué artista o banda le gustaría grabar una canción?

Últimamente siempre respondo lo mismo: Kiko Veneno. Me parece un artista increíble. Sería un sueño colaborar con él y, además, es de esos sueños que quizá algún día puedan hacerse realidad.

En una época dominada por las canciones de consumo rápido, apuestan por discos muy trabajados. ¿Sigue habiendo sitio para ese tipo de proyectos?

Sí, pero hay que entender cómo funciona el momento actual. Nosotros intentamos utilizar las redes sociales y esos formatos rápidos como una puerta de entrada para que la gente descubra después el universo completo de la banda: los discos, los videoclips, todo el trabajo que hay detrás. Las canciones de quince segundos pueden servir de gancho, pero el objetivo es que quien llegue quiera quedarse a escuchar el álbum entero.

La escena asturiana atraviesa un momento muy interesante. ¿Cómo la ve desde dentro y qué cree que le falta para ganar todavía más proyección fuera de la región?

Hay muchísimo talento, pero seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Faltan infraestructuras, faltan salas y falta industria musical. Muchos proyectos terminan marchándose porque aquí es muy difícil desarrollar una carrera profesional. Ojalá haya cada vez más gente que apueste por la música joven en Asturias y permita que más bandas puedan crecer sin tener que salir fuera desde el principio.

El grupo no deja de crecer y cada vez toca en escenarios más importantes. ¿Qué sueño le queda por cumplir a "Puño Dragón"?

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Lo bonito es que cada año vamos cumpliendo alguno. Hace un año tocar en La Riviera nos parecía algo lejísimo y ahora vamos a hacerlo. Si me preguntas por el siguiente gran sueño, te diría el Movistar Arena. Hoy parece una locura, pero también lo parecía todo lo anterior. Viendo cómo están yendo las cosas, quién sabe. Sería un sueño enorme para todos nosotros.