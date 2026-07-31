PP y PSOE aprueban en el Pleno de Castrillón una modificación presupuestaría millonaria para las primeras reparaciones del Valey

La reapertura del Valey está cada vez más cerca. El pleno de Castrillón aprobó este viernes, con los votos favorables del PP y el PSOE, más la abstención de Vox, una modificación presupuestaria de 1.880.000 euros, de los que la mitad irá dirigida a las primeras reformas del centro cultural, cerrado tras la inundación que sufrió en verano de 2024. Además, Nacho Menéndez, concejal de Urbanismo, anunció la construcción de dos nuevos edificios en el concejo y que está cerca de desbloquearse el plan urbanístico parcial 1, que permitirá el desarrollo de más viviendas en la zona de Las Murias. También se aprobó un plan de choque en la red de abastecimiento y saneamiento de agua gestionado por Aqualia y se dio autorización a Ferquiastur para que levante una nave, oficinas y una zona de estacionamiento para su flota de camiones en La Cruz de Illas.

Nuria González-Nuevo, portavoz del PP, agradeció “el acto de responsabilidad del PSOE”, que votó a favor de la modificación presupuestaria, y criticó las acusaciones por parte de Izquierda Unida, único partido que votó en contra. “Ustedes tuvieron el edificio con cubos para las goteras durante diez años y no hicieron nada”, apuntó la teniente de alcalde, que destacó la labor del patronato de Cultura “por diversificar las actividades por todo el concejo” en los dos años de cierre del centro cultural. Iván López, portavoz del PSOE, detalló que su apoyo a esta moción se basaba “en que es algo que la gente reclama y nosotros escuchamos a la calle”. “Somos conscientes de la importancia que tiene la cultura y por ello vamos a votar a favor”, añadió el portavoz socialista, que puso el foco en que “con esta modificación se superan los 42 millones de presupuesto, cuando la capacidad de ejecución está muy lejos de esa cifra”. Además, criticó que el PP trate de echar la culpa de la situación del Valey a los gobiernos anteriores. Mar González, concejala de IU, calificó esta propuesta como un “corre, corre, que vienen las elecciones”. “La modificación parece ocurrencias sacadas de una conversación de chigre, hay mucha falta de planificación. Son unos vendemotos, menos mal que la gente no les cree”, afirmó.

El Valey centra el debate presupuestario

El PSOE también apoyó el plan de choque en la red de abastecimiento y saneamiento de agua, aunque recordó la falta de saneamiento en el pueblo de San Adriano. “Trasladamos nuestro apoyo a los vecinos”, apuntilló López, mientras que Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida, subrayó que “hay que respetar el plan de inversiones de Aqualia”. Gustavo Prieto, concejal de Obras, indicó que el saneamiento de San Adriano se sacó del actual plan de inversiones “porque había que tomar decisiones” y aseguró que “se está trabajando en ello para hacer un proyecto que dé servicio a todos los vecinos que no tienen saneamiento, no solo a un porcentaje”.

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El debate en torno a la autorización para que Ferquiastur levante una nueva nave en La Cruz de Illas, para crear un área para camioneros, llevó a Nacho Menéndez, concejal de Urbanismo, a revelar que están cerca de aprobarse dos licencias para nuevos edificios en Castrillón, que se sumarán a otras dos concedidas recientemente en Raíces. Además, reveló que “se va a resolver” el plan urbanístico parcial 1, que permitirá levantar nuevas viviendas en la zona de Las Murias, de las que el 30% serán protegidas.