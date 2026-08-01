La nueva cubierta del río Ferrota en El Pontón, cada vez más cerca: ya hay fecha para el inicio de las obras
La actuación, que conlleva una inversión de 280.000 euros, arrancará la semana del 10 al 14 de agosto
N. Menéndez
La nueva cubierta del río Ferrota a su paso por El Pontón está cada vez más cerca. Las obras, que cuentan con una inversión municipal de más de 280.000 euros, arrancarán la semana del 10 al 14 de agosto con un plazo de ejecución de tres meses para dar respuesta a una histórica demanda vecinal.
Esta actuación es una histórica reclamación vecinal. La cubierta actual sufrió un desprendimiento que provoca molestias graves a los residentes, como malos olores y plagas de ratas. Para solucionar la situación, los trabajos comenzarán con la rehabilitación de la superficie del canal deteriorado. Posteriormente, se instalará la nueva cubierta con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, rematando los extremos con un zuncho de hormigón para facilitar el acceso.
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