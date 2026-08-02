Gon Abril, cantante y músico, abrirá el Songs for an Ewan Day: "En mi música busco soltar cualquier conversación que tendrían con amigos o familia"

Cantante y médico. Por ese orden son las profesiones de Gon Abril, el artista que se encargará de abrir el festival Songs for an Ewan Day el próximo 7 de agoso (20.00 horas).

Estudió medicina y lo compagina con la música. ¿En algún momento se planteó renunciar a alguna de las dos?

Nunca. Llevo de la mano a las dos. Justo cuando empecé a estudiar la carrera fue cuando empecé con la música, y ahora que estoy trabajando de médico en el centro de salud de Tordesillas, en Valladolid, se me haría muy difícil ver mi vida con las dos vocaciones separadas.

¿Qué recuerda de sus inicios en la música?

Sobre todo, que hacía algo que tenía valor, que sentía que lo que hacía podía ser importante. Además, sentía que tenía un mundo por explorar y que iba a ser bonito hacerlo.

¿Qué le suele servir de fuente de inspiración a la hora de componer?

Pues varía un poco, no tengo algo fijo. En los últimos años lo que más me inspira es querer contar algo de cómo vivo yo el madurar, el crecer, el hacer algo con miedo... pero hacerlo, aunque te dé cosa. Lo que yo busco es soltar cualquier conversación que pueda tener con un colega o con la familia a través de la música.

¿Cuál considera que ha sido el hito más destacado de su trayectoria?

Yo creo que llevar de la mano la música con mi trabajo como médico. Pensaba hace años que no iba a poder ser capaz, y de momento lo estoy haciendo. Yo creo que cada día que pasa es un hito, luego lo que venga después de números, oyentes y demás... pues vendrá porque tiene que venir, pero el hito real lo veo en llevar las dos cosas de la mano.

¿Qué le diría a su yo del pasado?

Que esté tranquilo y que no se agobie, que no se preocupe, que cada cosa viene a su tiempo y que no intente ir temprano y dar los pasos por delante.

¿Qué me dice del Songs for an Ewan Day?

Empecé a trabajar con Juan [Luis Suárez, productor y músico] hace unos años, ya que de manera completamente aleatoria nos encontramos por Instagram y empezamos a hablar. Y, más tarde, me contó que él hacía un festival, y bueno, pues no ha sido hasta este año en el que hemos podido cuadrarlo y poder tocar allí.

¿Ya había estado en Asturias antes?

Si, como Juan es mi productor, coproduzco con él los temas, y gracias a eso visito mucho Asturias, sobre todo Salinas.

¿Qué efecto cree que tendrá el entorno del festival, con el bosque, durante un concierto?

Creo que va a ser muy especial, porque nunca he tocado en un sitio tan natural, ya que es literalmente dentro de un bosque. Yo creo que ese tipo de entornos y ambientes invitan mucho más a poder transmitir mejor las canciones y creo que va a ser la clave del festival.

¿Qué espera que sientan durante el concierto aquellos que no le han escuchado nunca?

Primero que no les aburran o no les guste. Pero fuera de coñas, lo que espero es que descubran un artista, como cuando yo descubro algo en Spotify o voy a algún festival y escucho a algún artista que no conocía y me lo llevo a casa, como un pequeño tesoro que acabo de descubrir. Esa es la sensación que quiero que tengan.