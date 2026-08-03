Castrillón abre una convocatoria de 10.000 euros para respaldar las actividades impulsadas por las AMPAS
Las entidades podrán presentar sus solicitudes hasta el 19 de agosto por vía telemática en un proceso de concurrencia competitiva que prima la implicación con la comunidad escolar
P. M.
El Ayuntamiento de Castrillón ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a las asociaciones de madres y padres, y de familias (AMPAS/AFAS) del concejo, una convocatoria dotada con 10.000 euros destinada a respaldar los proyectos educativos que estas entidades desarrollan a lo largo de 2026. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 19 de agosto, después de que el plazo se iniciara el pasado 31 de julio, y la concesión de las ayudas se realizará mediante el sistema de concurrencia competitiva.
Las ayudas están orientadas a financiar actividades extraescolares relacionadas con la formación, el ocio, la cultura, la actividad física, la conciliación y cualquier otra iniciativa que complemente la actividad educativa de los centros. Podrán optar a ellas las AMPAS y AFAS de los colegios del municipio, así como las de aquellos centros de carácter comarcal, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos estar inscritas en el registro municipal, carecer de ánimo de lucro y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La convocatoria establece que toda la documentación deberá presentarse de forma telemática al tratarse de personas jurídicas. Además, el reparto de las subvenciones tendrá en cuenta aspectos como la participación de las asociaciones en actividades municipales, su capacidad de autofinanciación, el grado de representación entre las familias del centro y la calidad de los proyectos presentados, con especial valoración para aquellos vinculados a la convivencia escolar, la conciliación, el reciclaje y la educación.
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