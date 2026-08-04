El comercio de Castrillón sortea un viaje de 2.500 euros para disfrutar de unas vacaciones de ensueño

Un viaje de ensueño valorado en 2.500 euros. Ese es el gran reclamo con el que Castrillón busca volcar a sus vecinos en el comercio de proximidad durante esta segunda quincena de agosto. La asociación de comerciantes local, Castricom, está cerca de poner en marcha una de las campañas más ambiciosas del año en el municipio, involucrando a un total de 51 establecimientos locales que repartirán participaciones para el sorteo del 10 al 23 de agosto.

Conseguir una papeleta para el gran viaje dependerá del tipo de gasto realizado, ya que la organización ha fijado dos importes mínimos para dar cabida al consumo cotidiano. Bastará con un ticket superior a 15 euros en establecimientos de hostelería, fruterías, peluquerías, papelerías, loterías, estancos y reparación de calzado. Para el resto de comercios adheridos a la red local, la compra mínima se situará en los 30 euros.

Presentación de la campaña de Castricom. / Castricom

La clave para no quedarse fuera estará en la rapidez. Cada uno de los 51 locales participantes dispondrá de un cupo máximo de 100 papeletas, por lo que las opciones de conseguir una se asignarán por riguroso orden de compra hasta agotar existencias en cada establecimiento. Para resolver cualquier duda sobre el funcionamiento de la campaña, la organización invita a consultar las redes sociales oficiales de la asociación o a preguntar directamente en cualquiera de los comercios inscritos.

Noticias relacionadas

El desenlace de la campaña se vivirá en directo el próximo 27 de agosto en el salón de plenos del Ayuntamiento. El sorteo público contará con la presencia del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y miembros de la corporación municipal, quienes extraerán la papeleta ganadora que hará realidad el viaje.