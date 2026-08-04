John Matt de "The Franklin Electrick" cruza el charco para aterrizar en el Ewan Fest de Salinas: "creo que la música es algo más que premios"

Antes de su actuación en el Ewan Fest en Salinas donde el cantante, compositor y productor de la banda canadiense “The Franklin Electric”, John Matt traerá sus sonidos más indie a la costa asturiana, ha concedido una entrevista a La Nueva España.

-¿Cómo surgió la idea de formar la banda?

“Creé la banda hace mucho tiempo, decidí empezar a escribir música y cantar, siempre estaba tocando en estudios y decidí hacer algo más personal, algo propio. Me motivaba escribir mis propias canciones y cantarlas, aprender a ser el líder”.

-¿Qué momentos destacarías como los hitos más importantes de tu carrera?

“Probablemente estén relacionados con los conciertos más grandes que he hecho, donde me sentí realmente especial. He hecho festivales en Australia durante el Año Nuevo, he tocado por toda Europa, pero diría que uno de los grandes hitos fue abrir para Ben Howard. Este es un artista folk que siempre he admirado, además el lugar donde fue el concierto era hermoso, se llamaba Massey Hall en Toronto. Además, ser cabeza de cartel en el Festival de Jazz de Montreal fue algo bastante grande”.

-¿Cómo influyeron o contribuyeron tus raíces en tu forma de componer?

“Crecí en una familia mitad irlandesa y mitad canadiense que era muy musical, y después de cenar, todos agarraban guitarras y se ponían a cantar o a tocar el piano. Así que eso de que todos cantaran armonías siempre fue parte de mi familia, por lo que la música fue una pieza integral de mi crianza”.

-Vuestro segundo álbum, Blue Sailing, os valió una nominación al premio Juno como Grupo Revelación del Año. ¿Cómo os sentisteis al respecto y qué significó para vuestro futuro como banda?

“Fue genial, estuvimos muy felices de ir y ser parte de los Junos. Obtener un pequeño reconocimiento por parte de la industria fue muy especial, pero creo que la música es algo más que premios, y creo que parte de eso es solo política, pero aun así lo agradecí mucho”.

-La salud mental es un tema central en vuestro álbum “Oh Brother”, ¿qué esperas que la gente aprenda o entienda sobre este problema que cada vez más importante?

“La salud mental es algo que va en aumento y mucha gente está luchando cada vez más con la presión de ser un humano perfecto y rendir al máximo, comer comida sana, ir a yoga y hacer todas estas cosas. En realidad, es una carga pesada para la mente de las personas, y muchos hombres, intentan quedarse callados y mantenerse fuertes a través de eso. Es importante compartir la historia y decir: "Mira, yo he luchado. He visto a mi hermano luchar toda su vida", ya que si alguien ahí fuera que está luchando o conoce a alguien que esté luchando, hay que aceptarlo y ayudarles a que no luchen solos contra ello. No tienes que ser fuerte para sobrevivir, puedes ser débil y puedes aceptar las cosas”.

-¿Cómo descubriste el Festival de Salinas?

“Nunca he estado en Asturias y estoy muy emocionado por este festival. Mi representante se puso en contacto conmigo y me lo ofreció. Estoy muy emocionado de ir a España.”

- ¿Qué esperas que sienta durante vuestro concierto la gente que os esté descubriendo por primera vez?

“Espero que sientan conexión, todos somos seres humanos y el punto de tocar música no es ser perfecto; es conectar. Así que siempre hago todo lo posible por lograr una conexión humana a través del espectáculo, conocer a la gente, hacer bromas, ser divertido, ser raro y tener el corazón abierto a lo que sea que pase esa noche”.

-Tanto Asturias como Canadá son lugares donde la naturaleza juega un papel fundamental. ¿Cómo crees que influye el entorno en las personas?

“Creo que es algo muy sagrado, la naturaleza es algo sanador, es un lugar realmente especial para ir y simplemente relajarse; también ayuda a que tu mente se aleje de todas esas cosas que creemos que tenemos que hacer, por lo que la naturaleza ha sido una parte enorme. Cada vez que escribo y grabo música, termino en diferentes partes del mundo, siempre quieren que vaya al estudio. Y yo digo: "No quiero ir al estudio”, solo quiero salir, escalar una montaña, ir al océano o hacer algo al aire libre".”