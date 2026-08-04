Vox califica la modificación presupuestaria para las primeras reparaciones del Valey de "una improvisación propagandística"

Tras abstenerse en la votación para que el gobierno de Castrillón, del PP, aprobase, con los votos favorables del PSOE, una modificación presupuestaria para realizar obras en el Valey, Vox califica este movimiento de “una improvisación propagandística”. “La única justificación de la extraña alianza por la que el PSOE haya emitido su voto favorable para aprobar la modificación presupuestaria presentada por el PP, a la luz de las duras manifestaciones y acusaciones entre ambos grupos municipales recogidas en la prensa y en el propio Pleno del pasado viernes 31 de julio, no es otra que el interés partidista ante el evidente pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las formaciones social-comunistas y el PP”, afirman desde el partido, cuyo portavoz en el concejo es Rafael González.

“Durante la semana pasada hemos sido testigos y sufridores, una vez más, del incumplimiento de compromisos del PP con este grupo municipal, además de sus intereses electoralistas evidenciados con la negociación, ‘in extremis, con nocturnidad y alevosía’, con el PSOE para la aprobación de una modificación presupuestaria de, nada menos, 1.800.000 euros, sobre la que Vox le manifestó, el día antes al Pleno del viernes 31 de julio, su intención de abstenerse en la votación de este asunto”, señalan desde Vox, que recuerdan el rechazo del PSOE a las últimas modificaciones presupuestarias, apoyadas por Vox, “con el único argumento de la falta de previsión y la mala gestión del equipo de gobierno del PP, acusándolo desde hace tiempo de dejarse caer en los brazos de Vox, aceptando sus condiciones ideológicas”. “Si bien Vox requirió en el Pleno del mes de junio que se pusieran en marcha cuantas acciones fueran necesarias para la reapertura del Valey, manifestando su apoyo al equipo de gobierno para llevarlas a cabo, la modificación presupuestaria planteada el pasado viernes no dejaba de ser, a entender de este grupo municipal, una improvisación propagandística”, critican desde la agrupación, que cree que “toda la inversión que se pretende llevar a cabo en el Valey para lo que queda de año tiene como único sustento un informe emitido por un estudio de arquitectura que valoró las deficiencias que presenta el edificio, pero en ningún caso cuenta con los preceptivos informes, proyectos y presupuestos para que se acometan las obras de forma inmediata, por lo que claramente es prácticamente imposible que sean acometidas en 2026”.

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Además, Vox señala que en la modificación donde estaban incluidas las actuaciones en el Valey “se incluían otras partidas que no tenían nada que ver con el Valey, a modo de un vulgar e intencionado ‘Pedro Sánchez’, obligando a votar todo junto en el mismo paquete”. “Destaca una partida para servicios sociales de 250.000 euros que, en principio y según la memoria obrante en el expediente, se requería para reforzar esta partida ante posibles necesidades que se puedan plantear por la elevada demanda de estos servicios por los vecinos. Pero la realidad era otra muy distinta, la cuantía correspondía a obligaciones adquiridas y no pagadas en 2025, entendemos que por mala planificación de entonces, que han tenido que ser pagadas con el presupuesto de 2026, por lo que se ha visto mermada considerablemente esta partida”, detallan desde la agrupación, donde lamentan que “el PP sigue sin atender, de forma clara y en tiempo, las obligaciones adquiridas con este grupo municipal Vox, dilatando en el tiempo la ejecución de las mismas”. “Particularmente se posponen continuamente cuestiones como las revisiones de algunas ordenanzas municipales, así como proyectos de inversión y mejora de infraestructuras”, sentencian.