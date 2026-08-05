Más de 400 aspirantes para 34 plazas: Castrillón arranca su plan de empleo con un éxito masivo de solicitudes

El Ayuntamiento de Castrillón ha iniciado esta semana la actividad de su programa de empleo y formación "Castrillón: Integración y Empleo 2026-2027" tras un proceso selectivo masivo que atrajo a más de 400 aspirantes para tan solo 34 plazas. La iniciativa, que arrancó el pasado lunes con la presentación oficial en el salón de plenos de Ayuntamiento de Castrillón, supone la puesta en marcha definitiva de un proyecto subvencionado con 988.555,10 euros por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, financiado al 60 por ciento por el Fondo Social Europeo+, mientras que el 40 por ciento restante fue asumido por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

El plan está concebido como un programa experiencial de un año que combina desde el primer día la formación teórica con las prácticas, todo ello orientado a la revalorización de los espacios y servicios públicos del municipio. El director de los talleres, Jonás Muñiz, destacó la alta demanda registrada en la convocatoria de julio a través del portal Trabajastur y subrayó el valor práctico del itinerario: "Es un programa experiencial que combina la parte formativa de los certificados con el contrato laboral. Van a recibir la formación y el resto de la jornada desempeñarán funciones relacionadas con las competencias profesionales de cada especialidad".

La cualificación se estructura en tres certificados de profesionalidad oficiales de Grado C dentro del marco estatal de Formación Profesional. Un grupo de doce alumnos-trabajadores se especializa en limpieza en espacios abiertos para intervenir en la conservación de sendas, parques, zonas verdes y playas del concejo. De forma paralela, otros doce participantes se forman en dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil para ofrecer servicios de conciliación en centros escolares y sociales, mientras que diez personas cursan operaciones auxiliares de administración para reforzar la gestión de dependencias municipales como Servicios Sociales, la Casa de Encuentros o las escuelas infantiles.

El alumnado está integrado por personas en situación de desempleo con edades que van de los 30 a más de 60 años, compuestas en su mayoría por vecinos de Castrillón. Con esta iniciativa de formación, los inscritos buscan una vía directa de recualificación profesional que abra nuevas salidas en el mercado de trabajo de la comarca. Tal y como explicó Muñiz, "son personas que se quieren recualificar, que a lo mejor tienen experiencia laboral en otros ámbitos y a partir de aquí obtienen su especialidad. Eso luego les va a permitir trabajar en empresas privadas del sector o participar en bolsas de empleo público".

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Aunque las aulas centrales y la coordinación administrativa se ubican en el instituto Salinas, las prácticas laborales se extenderán progresivamente por todo el territorio municipal durante el año de duración del contrato. Las cuadrillas y el personal auxiliar desplegarán su actividad en núcleos urbanos como Piedras Blancas y Raíces, así como en las áreas rurales y en los Colegios Rurales Agrupados del concejo, completando una intervención integral que busca mejorar la empleabilidad local al tiempo que se presta un servicio directo a la comunidad.