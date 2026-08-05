La Chalana recibe este viernes el premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" en Salinas

La Cofradía Buena Mesa de la Mar galardona este viernes a las populares sidrerías La Chalana con su VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar". La entidad reconoce así la trayectoria de esta casa emblemática, liderada por Carlos Suárez y su familia, que ha consolidado sus locales de Avilés, Siero (Granda y Colloto) y Madrid como auténticos referentes de la gastronomía cantábrica.

La entrega del galardón tendrá lugar en el pabellón gastronómico de La Colonia, en Salinas, durante el transcurso de la tradicional comida marinera de la cofradía. El propio Carlos Suárez acudirá a la cita para recoger la distinción otorgada por los cofrades. El programa del acto comenzará a las 12.30 horas con la firma en el libro de honor. Posteriormente, a las 14.00 horas, se dará paso a la recepción oficial de autoridades e invitados antes del almuerzo.

Un reconocimiento a la tradición marinera y la sidra

El fallo del galardón, propuesto por la Comisión de Galardones Gastronómicos y ratificado por la Mesa Mayor de la Cofradía, premia el trabajo de La Chalana en la promoción de los productos autóctonos y la difusión de las sidras con Denominación de Origen en sus cinco establecimientos. Según destacó el presidente de la entidad, Vicente Quintanilla, el premio reconoce "años fomentando el producto asturiano" y pone en valor la capacidad de la cadena para "generar gastronomía marinera desde la perspectiva de una sidrería-marisquería", fusionando el marisco cantábrico con la cultura sidrera.

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Por su parte, el propietario de la firma, Carlos Suárez, encajó la noticia "con sorpresa". El hostelero, agradecido con los cofrades, resumió la clave de su éxito asegurando que no hacen "nada especial ni espectacular", sino mantener desde los inicios una filosofía basada en ofrecer "producto de calidad a un precio razonable".