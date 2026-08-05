Un coche calcinado a la entrada del túnel de Arnao obliga a cortar el tráfico en ambos sentidos

Un aparatoso incendio calcinó por completo un turismo a la entrada del túnel de Arnao, frente al aparcamiento ubicado frente a la playa del Cuerno, desatando la alarma entre vecinos y conductores. El suceso, registrado a las 19.47 horas, movilizó a un dispositivo de emergencias y obligó a cortar el tráfico en ambos sentidos del paso, según informó la Policía Local de Castrillón.

El fuego se desencadenó en el estacionamiento ubicado a la entrada del túnel, en la bajada y adentrándose ligeramente en el carril de salida del paso subterráneo. En cuestión de minutos, las llamas consumieron la totalidad del turismo, un Volkswagen Polo, hasta dejarlo completamente calcinado. A pesar de la proximidad de otros turismos estacionados en las inmediaciones, la rápida intervención de los servicios de emergencias evitó que el fuego se propagase, por lo que no hubo que lamentar heridos ni otros vehículos afectados, tal y como explicaron fuentes policiales.

El turismo afectado, después de que los Bomberos sofocasen las llamas. / Policía Local de Castrillón

La virulencia de las llamas provocó un gran revuelo en la zona y originó un continuo reguero de llamadas por parte de testigos alertados. Para sofocar el fuego acudieron al lugar cinco dotaciones de Bomberos y tres patrullas del propio cuerpo policial municipal, que lograron extinguir las llamas y controlar la situación.

Poco después de sofocado el incendio se presentó en el lugar el titular y conductor del vehículo. Según señalaron los agentes, por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que aún siguen las labores de investigación.

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Tras la extinción, las patrullas mantuvieron cortado el acceso al túnel por ambos lados para permitir las labores de prevención, inspección y elaboración del atestado. Según la Policía Local de Castrillón, el paso subterráneo permanecerá cerrado al tránsito mientras continúen los trabajos en la zona.