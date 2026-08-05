Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Todo listo para el cine al aire libre en Castrillón: dos proyecciones gratuitas este fin de semana con "plan B" en caso de lluvia

"El niño y la bestia" y "Los Goonies" protagonizan la agenda nocturna de los días 7 y 8 de agosto en la Plaza de Europa y en el entorno del chiringuito de Santa María del Mar, con entrada libre hasta completar aforo

Una sesión de cine al aire libre este verano en Piedras Blancas.

Una sesión de cine al aire libre este verano en Piedras Blancas. / Ayuntamiento de Castrillón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Christian García

Piedras Blancas

Castrillón propone este fin de semana una doble cita cinematográfica en la calle para disfrutar del séptimo arte. La Plaza de Europa de Piedras Blancas y el entorno del chiringuito de Santa María del Mar se convertirán este viernes y sábado en salas al aire libre con la proyección de dos largometrajes, ambas con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

La programación arrancará el viernes 7 de agosto a las 22.15 horas en Piedras Blancas con la cinta de animación "El niño y la bestia", recomendada para mayores de siete años y de 119 minutos de duración. La oferta cultural continuará el sábado 8 de agosto a las 22.15 horas en la costa de Santa María del Mar con el pase del clásico familiar "Los Goonies", apto para todos los públicos y con un metraje de 111 minutos.

Noticias relacionadas

Ante la inestabilidad del tiempo, la organización ha previsto un plan alternativo para evitar la suspensión de las proyecciones. En caso de lluvia, las sesiones se trasladarán al Polideportivo Público Municipal de Piedras Blancas, manteniendo las mismas fechas y horarios dentro de la agenda del Patronato Municipal de Actividades Culturales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  2. El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
  3. Fallece Manu García Nieto, el hombre que introdujo las MMA en España: 'Fue un pionero en Europa
  4. Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, indultado por el Gobierno debido a su 'delicado estado de salud
  5. El Real Avilés teme ser expulsado de Primera Federación si las obras del estadio no concluyen en un mes
  6. Ya hay fecha para el juicio de uno de los crímenes más graves de la historia reciente de Avilés: el acusado se enfrenta a 20 años de cárcel
  7. Esplendor, caída, fuga e indulto de Natalio Grueso: de traer a Avilés a Woody Allen y a Brad Pitt a permanecer más de dos años en paradero desconocido
  8. De Alemania a Burgos pasando por Madrid: todas las rutas del verano llevan al parque acuático de Corvera

Todo listo para el cine al aire libre en Castrillón: dos proyecciones gratuitas este fin de semana con "plan B" en caso de lluvia

La Chalana recibe este viernes el premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" en Salinas

La Chalana recibe este viernes el premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" en Salinas

Más de 400 aspirantes para 34 plazas: Castrillón arranca su plan de empleo con un éxito masivo de solicitudes

John Matt de "The Franklin Electrick" cruza el charco para aterrizar en el Ewan Fest de Salinas: "creo que la música es algo más que premios"

John Matt de "The Franklin Electrick" cruza el charco para aterrizar en el Ewan Fest de Salinas: "creo que la música es algo más que premios"

El comercio de Castrillón sortea un viaje de 2.500 euros para disfrutar de unas vacaciones de ensueño

Vox califica la modificación presupuestaria para las primeras reparaciones del Valey de "una improvisación propagandística"

Vox califica la modificación presupuestaria para las primeras reparaciones del Valey de "una improvisación propagandística"

Castrillón abre una convocatoria de 10.000 euros para respaldar las actividades impulsadas por las AMPAS

Castrillón abre una convocatoria de 10.000 euros para respaldar las actividades impulsadas por las AMPAS

Arnao mutante

Arnao mutante
Tracking Pixel Contents