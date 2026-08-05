Todo listo para el cine al aire libre en Castrillón: dos proyecciones gratuitas este fin de semana con "plan B" en caso de lluvia
"El niño y la bestia" y "Los Goonies" protagonizan la agenda nocturna de los días 7 y 8 de agosto en la Plaza de Europa y en el entorno del chiringuito de Santa María del Mar, con entrada libre hasta completar aforo
Castrillón propone este fin de semana una doble cita cinematográfica en la calle para disfrutar del séptimo arte. La Plaza de Europa de Piedras Blancas y el entorno del chiringuito de Santa María del Mar se convertirán este viernes y sábado en salas al aire libre con la proyección de dos largometrajes, ambas con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.
La programación arrancará el viernes 7 de agosto a las 22.15 horas en Piedras Blancas con la cinta de animación "El niño y la bestia", recomendada para mayores de siete años y de 119 minutos de duración. La oferta cultural continuará el sábado 8 de agosto a las 22.15 horas en la costa de Santa María del Mar con el pase del clásico familiar "Los Goonies", apto para todos los públicos y con un metraje de 111 minutos.
Ante la inestabilidad del tiempo, la organización ha previsto un plan alternativo para evitar la suspensión de las proyecciones. En caso de lluvia, las sesiones se trasladarán al Polideportivo Público Municipal de Piedras Blancas, manteniendo las mismas fechas y horarios dentro de la agenda del Patronato Municipal de Actividades Culturales.
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