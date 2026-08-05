De Minecraft a Harry Potter: arranca el agosto más activo en el Local Juvenil de Castrillón

El Local Juvenil de Castrillón (calle Acebo 5 de Piedras Blancas), arranca este viernes 7 de agosto una variada programación estival repleta de talleres, competición y dinámicas grupales para amenizar las tardes del último mes del verano.

La oferta de actividades da comienzo este fin de semana con una partida del juego de cartas "Uno" el viernes 7, una sesión del videojuego "Minecraft" el sábado 8 y la primera jornada de juegos en familia el domingo 9. La siguiente semana continuará el viernes 14 con un campeonato de air-hockey y una nueva cita familiar el domingo 16, tras la pausa del sábado 15 por fiesta local.

La competición continuará el viernes 21 con un torneo de Parchís y el sábado 22 con uno de futbolín, antes del habitual encuentro familiar del domingo 23. Para el cierre de mes se ha reservado el juego de cartas "La polilla tramposa" el viernes 28, una proyección especial de cinefórum con la película "Harry Potter y el Cáliz de Fuego" el sábado 29 —con una duración de dos horas y 45 minutos— y la última sesión dominical en familia el día 30.

Salvo el pase cinematográfico, fijado para las 18.00 horas, y las citas de los domingos —que se desarrollarán de 17.30 a 21.00 horas para todos los públicos—, la mayoría de los talleres específicos se impartirán de 18.30 a 21.00 horas y están orientados a participantes a partir de 12 años o estudiantes desde sexto de Primaria. De forma paralela, la sala de ocio mantendrá su acceso libre habitual de lunes a domingo, de 17.00 a 21.00 horas.

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Las inscripciones para los diferentes talleres deben tramitarse a través del perfil oficial de Instagram del espacio, "@local.juvenil". Para resolver dudas o solicitar información adicional, el centro dispone también del teléfono de contacto 665607155.