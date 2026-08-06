Dos bandas fuera de Europa y el mejor talento local: el festival "Songs for an Ewan Day" presenta sus novedades para este fin de semana
El evento musical de Salinas combinará directos musicales, food trucks y un entorno de fantasía en pleno bosque de El Agüil durante el viernes 7 y el sábado 8 de agosto
El encanto natural del bosque de El Agüil, enclavado a lo largo de una senda en Salinas, se prepara para acoger este fin de semana la undécima edición de Songs for an Ewan Day, uno de los festivales más esperados del calendario estival de la comarca. La presentación oficial del evento tuvo lugar este jueves en el Ayuntamiento de Castrillón, coorganizador de un encuentro que mantendrá intacta su seña de identidad: "Ofrecer una experiencia integral de música en directo, gastronomía y bienestar con entrada totalmente gratuita para todos los públicos".
La cita arrancará este viernes 7 de agosto y ofrecerá dos jornadas de intensa actividad al aire libre. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de Caja Rural de Asturias y la colaboración de Vibra Mahou, vuelve a apostar por un formato cercano que aúna naturaleza y cultura en una ubicación muy particular del municipio. Con su celebración, Salinas culmina una intensa agenda estival tras el paso de otras dos grandes eventos plenamente instaurados en la villa costera, como son el Barreltopia Salinas International Longboard Festival y el Surf, Music & Friends.
“Llegan los días más mágicos del verano con este festival ya consolidado, que tiene un criterio excepcional a la hora de hacer una selección musical que cada año descubre talentos”, destacó la concejala de Festejos, la popular Marián Carbajal, quien recalcó “la magia pura que se hace en el Bosque de El Agüil con esta cita que es gratuita y que está pensada para todos los públicos”, yque por primera vez incorpora a dos formaciones de fuera de Europa.
Por su parte, Pepe Reina, en representación de la organización, explicó que “el público que asista se encontrará con un festival único, muy especial, que acogelá una propuesta musical de calidad”. "Ya llevamos once años en ello, intentando darle a Salinas conciertos de calidad en un entorno único como es este bosque”, abundó.
Más allá de los escenarios, el recinto dispondrá de una cuidada zona de food trucks con alternativas culinarias para todos los gustos. La oferta de bienestar se completará durante el día con sesiones de yoga impartidas por Betty Ewan en pleno bosque, cuyos pases se han gestionado mediante sorteo previo en las plataformas digitales del certamen.
Dos jornadas de música entre los árboles
La actividad en el escenario principal del bosque de El Agüil dará comienzo el viernes 7 de agosto a las 20.00 horas con la actuación de Gon Abril, a quien seguirá Honahlei a las 21.00 horas. La noche continuará con el directo de Mateo Eraña a las 22.00 horas y el "Smile", a las 23.00 horas. El broche final de la primera jornada llegará a las 00.30 horas con el concierto Vibra Mahou a cargo de la banda "Puño Dragón".
El sábado 8 de agosto la programación musical se reanudará a las 20.00 horas con el directo de "De Fem", dando paso posteriormente a la cantautora Mercedes Cañas a las 21.00 horas. En el ecuador de la velada, Grex subirá al escenario a las 22.00 horas, seguida por la esperada actuación internacional de "The Franklin Electric", a las 23.00 horas. La undécima edición del festival clausurará sus escenarios a las 00.30 horas con el concierto del reconocido músico Ramón Mirabet.
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