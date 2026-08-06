Susto en Castrillón: arde una máquina elevadora en el interior de una nave en Raíces

El humo que escapaba de una nave industrial sembró la preocupación a primera hora de este jueves en Raíces Nuevo, en Castrillón. La presencia de una intensa columna de humo llevó a alertar de la incidencia y la Policía Local informó al 112 Asturias, que movilizó de inmediato a efectivos de los Bomberos del SEPA de los parques de Avilés y Pravia. El aviso se recibió a las 9.21 horas y apuntaba a un incendio declarado en una máquina elevadora situada en el interior de las instalaciones.

Cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron la plataforma elevadora envuelta en llamas y una importante acumulación de humo en el interior de la nave. La rápida actuación permitió sofocar el incendio antes de que el fuego alcanzase otras zonas del edificio. Aunque la nave no tenía actividad, en ese momento se estaban realizando trabajos en su interior, por lo que el operativo se desarrolló con especial precaución. El incidente se saldó sin daños personales, limitándose las consecuencias a la maquinaria afectada.

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La intervención se prolongó durante cerca de dos horas y concluyó con el regreso de los efectivos a sus bases a las 11.15 horas. La actuación evitó que las llamas se propagasen por el resto de las instalaciones y permitió controlar la situación con rapidez. Por el momento no han trascendido las causas del incendio, que deberán determinarse una vez finalicen las comprobaciones técnicas sobre la máquina elevadora y el interior de la nave industrial.