El Agüil enciende su camino de luz: el Songs for an Ewan Day reconquista Salinas

La senda de El Agüil se transformó este viernes en un camino de luz para marcar el inicio del "Songs for an Ewan Day". Con la caída del sol en Salinas, el bosque cobró vida entre camisas hawaianas, bermudas y el tintineo constante de los vasos de cerveza. A partir de las siete de la tarde, las colas en los accesos anticipaban la gran afluencia de una jornada en la que el público tomó la hierba desplegando manteles de picnic para disfrutar del fin de semana.

A pocos metros del escenario, los foodtrucks se convirtieron en el punto de encuentro natural. La oferta gastronómica reúne tanto propuestas de fuera como a veteranos del sector. Desde Gijón, Juan Méndez, de Madalenas de Colores, afronta una edición más tras faltar "solo a la primera": “Desde entonces somos ya parte de la familia. El Ewan es el evento mágico del año y este bosque es mágico”. Especializado en repostería americana —galletas, mini tartas, batidos y gofres—, su puesto ofrece también perritos "gourmet" con curry de pollo o salsa de cabrales. Méndez explica que el momento fuerte llega tras las cenas: “Empezamos un poquito más tarde que los del salado. Cuando ellos funcionan, nosotros vamos detrás y el ritmo es rápido, bastante rápido”.

Esa intensidad la comparten los demás puestos sobre ruedas. Desde Valencia, la pizzería Arte Bianca repite en el festival con masa propia y opciones que van desde crema de yogur griego casera con bacon hasta torreznos con cebolla y pimiento. Karina Irueste resalta la singularidad de la cita: “La gente es súper agradable y es un festival completamente distinto a lo que se conoce; es muy familiar y acogedor”. Por su parte, la propuesta Tex-Mex de Pinche Taco debuta con gran acogida de sus nachos con cheddar y chile con carne, además de sus tacos. Para Alejandra Cárdenas, su responsable, la agilidad es clave: “Es una cocina bastante rápida, se mueve bien y la gente queda muy contenta con los tiempos y la calidad”.

Entre las propuestas gastronómicas, el carácter intergeneracional del festival es uno de sus atractivos. Paola Rodríguez acudió con su amiga Caroline Norris y sus hijas. Mientras picaban unas patatas y un perrito caliente, Rodríguez destacó lo cómodo del recinto frente al calor: “Es súper agradable para ir con niños, solemos venir casi todos los años”. En su caso, acudieron sin un cartel cerrado: “Venimos un poco a descubrir”.

Ese espíritu de descubrimiento es también un reclamo para el público joven. Sara Rodríguez, que acudió desde Gijón con Teresa Ballarin y Alba Alonso en su tercera edición, destaca el valor de la programación para visibilizar el talento emergente: “Siempre viene gente no tan conocida junto a algún grupo más consolidado. Te ayuda a conocer gente que empieza, como me ocurrió con Valeria Castro”. De esta edición, Rodríguez destaca el tirón de propuestas como "Smile" o "Puño Dragón": “El año pasado 'Smile' me pareció una pasada porque es muy animado, fomenta que la gente participe y te lo pasas bien igual. Son el gran atractivo de esta edición”.

Ese ambiente lleva a familias y amigos a improvisar su banquete sobre la hierba. Es el caso de Jonathan Pérez, vecino de Navia, que acudió con Alba García y Noemí Gutiérrez. Fiel al evento desde sus inicios en El Pinar antes de trasladarse al Agüil, Pérez define la cita como una tradición imprescindible: “Es un festival muy familiar, muy para venir con los críos, tranquilo y en un entorno fantástico”. Con un bocadillo casero en la zona chill out, el naviego señala a "Smile" como la banda sonora perfecta y admite su objetivo: “Vengo a ver a 'Puño Dragón', que los vamos a traer para las fiestas de mi pueblo, así que vengo un poco de espía”.

El atractivo del festival trasciende además las fronteras locales. Lorena Muñoz acudió desde Pola de Siero liderando un grupo con integrantes de Madrid, Andalucía, Barcelona y Argentina en su debut: “Nos gustó mucho la ubicación, cómo está todo decorado y la música”. En su mantel, sobre la hierba, eligieron un picnic casero a base de empanada vegetal, guacamole y hummus.

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En el apartado musical, la jornada inaugural comenzó con Gon Abril, Honahlei y Mateo Eraña durante el atardecer. Sin embargo, los platos fuertes estaban previstos para el tramo nocturno, con "Smile" y la actuación de "Puño Dragón", programada para las 00.30 horas, como broche final de la noche. Tras el arranque del viernes, el festival afronta este sábado, 8 de agosto, su segunda y última jornada en el bosque del Agüil. La programación abrirá a las 20.00 horas con De Fem, seguido por Mercedes Cañas a las 21.00 horas y Grex a las 22.00 horas. El tramo final de la noche estará encabezado por The Franklin Electric a las 23.00 horas y la actuación de Ramón Mirabet a las 00.30 horas, cerrando dos días donde música, gastronomía y naturaleza se dan la mano en Salinas.